5 Hal tentang Putri Leonor Calon Ratu Kerajaan Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Leonor, pewaris takhta Kerajaan Spanyol, bersumpah kepatuhan kepada konstitusi pada ulang tahunnya yang ke-18, Selasa, 31 Oktober 2023. Dikutip dari laman Vanity Fair, Putri Leonor dalam pidatonya membicarakan pentingnya konstitusi dan menyebut dia telah bersumpah kepada ayahnya, Raja Felipe VI.

Dikutip dari People.com, upacara pengambilan sumpah menandakan kepatuhan keluarga Kerajaan Spanyol terhadap konstitusi yang mulai bergantidemokrasi pada 1970-an. Putri Leonor didampingi Raja Felipe, Ratu Letizia dan adiknya Putri Sofia.

Tentang Putri Leonor

1. Kelahiran

Dikutip dari Hello Magazine, Putri Leonor lahir pada 31 Oktober 2005. Satu pekan setelah Putri Leonor lahir Ratu Letizia dan Raja Felipe berfoto di luar rumah sakit. Setelah kelahiran Putri Leonor, Raja Felipe yang pada saat itu masih sebagai pangeran mengadakan konferensi pers bersama dengan tim medis yang menangani kelahiran Putri Leonor.

2. Gelar

Putri Leonor pewaris takhta kerajaan Spanyol berikutnya menyandang gelar Princess of Asturias yang diberikan saat ayahnya, yakni Raja Felipe didaulat sebagai Raja Kerajaan Spanyol. Dikutip dari RegalFille, Putri Leonor menyandang beberapa gelar seperti Princess of Girona, Princess of Viana, Duchess f Montblanc, Countess of Cervera, dan Lady of Balaguer.

3. Ratu Pertama

Putri Leonor akan menjadi ratu Spanyol sejak 1800-an, nantinya jika Raja Felipe VI telah turun dari takhtanya. Sebelumnya, ratu yang pernah memimpin Spanyol, Isabella II yang berkuasa di Spanyol sejak 1833 hingga 1868, Ia digantikan anaknya, Alfonso XII.

4. Pendidikan

Putri Leonor memulai pendidikan di sekolah formal pada September 2008 di Santa Maria de Los Rosales, tempat Raja Felipe VI dulu bersekolah. Pada Agustus 2021, Putri Leonor menempuh pendidikan tingginya di UWC Atlantic College selama dua tahun dengan program International Baccalaureate. Pada September 2022, Putri Leonor menempuh pelatihan militer di Zaragoza Military Academy.

5. Acara Kerajaan Pertama

Saat parade Hari Militer Nasional Spanyol yang diadakan pada 12 Oktober 2014 di Madrid acara kerajaan besar pertama yang dihadiri oleh Putri Leonor dan Sofia. Acara tersebut menjadi kali pertamanya Putri Leonor bertemu dengan publik.

