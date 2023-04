Penobatan Raja Charles, Batu Bersejarah Sudah Dipindahkan ke London

TEMPO.CO, Jakarta - Batu Scone yang bersejarah telah meninggalkan Skotlandia menuju London di bawah pengamanan ketat menjelang penobatan Raja Charles III minggu depan, seperti dipastikan otortitas di Kerajaan Inggris pada Jumat, 28 April 2023. Ini merupakan batu penobatan kuno tempat para raja di Inggris telah dimahkotai selama berabad-abad.

Lingkungan Bersejarah Skotlandia (HES), mengatakan batu itu dipindahkan dari rumah permanennya di Kastil Edinburgh untuk pertama kalinya dalam lebih dari 25 tahun. Batu ini, juga dikenal sebagai Batu Takdir dan dianggap sebagai simbol bersejarah monarki serta kebangsaan Skotlandia yang sakral.

HES, yang merawat batu - balok batu pasir merah, mengatakan telah bekerja sama dengan polisi dan lembaga lain memastikannya dapat diangkut dengan aman. Batu itu dibawa dengan pengangkut khusus yang sebagian besar dibuat dari kayu oak Skotlandia.

Batu Scone dipindahkan dari kastil pada Kamis, 27 April 2023, dalam prosesi seremonial yang melibatkan Joseph Morrow, Lord Lyon King of Arms dan perwakilan raja di Skotlandia, bersama dengan Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf, dalam perannya sebagai Keeper of the Great Seal of Scotland, kata HES.

"Ini adalah ... tanggung jawab besar untuk memastikan pelayaran yang aman dan kembalinya simbol nasional yang begitu penting, dan yang membutuhkan perawatan, keterampilan, dan keahlian dari berbagai tim spesialis yang berbeda di seluruh organisasi kami," kata Kathy Richmond, kepala koleksi di HES.

Asal usul batu itu tidak diketahui, tetapi diyakini telah digunakan dalam pelantikan raja-raja Skotlandia sejak awal abad ke-9.

Raja Inggris Edward I merebut batu itu dari Skotlandia pada 1296 dan memasukkannya ke dalam Coronation Chair yang dia pesan pada 1308 untuk Westminster Abbey di London. Kursi itu telah digunakan dalam upacara penobatan raja Inggris sejak Henry IV pada 1399.

Pada Hari Natal 1950, batu itu diambil oleh kaum nasionalis Skotlandia dari Westminster tetapi ditemukan beberapa bulan kemudian, sejauh 800 kilometer di altar tinggi Biara Arbroath di Skotlandia. Namun, secara resmi dipindahkan ke Skotlandia secara permanen pada 1996 dan akan kembali ke sana setelah penobatan Charles.

