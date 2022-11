Rapper Takeoff Tewas Ditembak karena Perselisihan Judi

TEMPO.CO, Jakarta - Takeoff, seorang anggota kelompok rap Migos, tewas ditembak dalam pesta yang diadakan di sebuah tempat bowling di Houston, AS, Selasa dini hari, 1 November 2022.

Seorang perwakilan rapper itu, mengatakan kepada Associated Press, bahwa Takeoff, 28 tahun, yang nama aslinya adalah Kirshnik Khari Ball, terbunuh.

TMZ mengutip sumber di kepolisian dan saksi, melaporkan selain Takeoff, ada dua orang lain yang terluka.

Polisi Houston mengatakan mereka tidak mengumumkan nama para korban sampai mereka diverifikasi dan kerabat terdekat diberitahu.

Anggota kedua Migos - Quavo, 31, yang nama aslinya adalah Keyate Marshall- ada di pesta tetapi tidak terluka, demikian dilaporkan Rolling Stone.

Anggota ketiga, Offset sepupu Takeoff, yang nama aslinya adalah Kiari Kendrell Cephus, tidak ada di sana.

Trio hip hop yang berpengaruh dari daerah Atlanta ini dikenal karena singlenya "Bad and Boujee" yang menampilkan Lil Uzi Vert, "Motorsport" dan "Walk It Talk It."

Polisi belum mengumumkan motif penembakan, tetapi berbagai laporan media mengatakan serangan disebabkan oleh perselisihan dalam permainan judi.

Kesedihan atas kematian Takeoff, seorang penduduk asli Atlanta, membanjiri internet dalam beberapa jam setelah laporan pertama muncul.

"Mati karena judi. Kita ]lebih baik dari ini. Laki-laki kulit hitam pantas menjadi tua," kata Walikota Khalid Kamau dari South Fulton, sebuah pinggiran kota Atlanta, menulis di Twitter.

Petugas menanggapi panggilan di arena bowling pada pukul 02:30 pagi dan menemukan seorang pria mati ketika mereka tiba, kata polisi, yang menyebutkan korban seorang pria kulit hitam berusia 20-an. Tidak ada penangkapan yang dilaporkan.

Media melaporkan bahwa ada 40 hingga 50 orang di tempat kejadian ketika petugas tiba. Polisi mengatakan dua orang lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit setempat dengani kendaraan pribadi. Tidak ada informasi tentang kondisi mereka.

Takeoff adalah artis rap terbaru yang terbunuh oleh kekerasan senjata dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Nipsey Hussle, Pop Smoke dan King von.

Pada tahun 2019, rapper Nipsey Hussle, yang nama aslinya adalah Ermias Joseph Asghedom, ditembak mati di luar tokonya di Los Angeles Selatan. Dia dikenal karena seri "Bullets Ain't Got No Name".

Rapper New York Smoke ditembak secara fatal pada tahun 2020. Nama aslinya adalah Bashar Barakah Jackson dan dia dikenal karena "Meet the Woo 2."

Rapper Dayvon Daquan Bennett, yang dikenal secara profesional sebagai Raja Von, ditembak pada tahun 2020 di luar Atlanta Hookah Lounge setelah pertengkaran.

Reuters