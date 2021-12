Menteri Pertahanan Amerika Mengkritik Jet Tempur Cina di Dekat Taiwan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Sabtu, 4 Desember 2021, menyebut sejumlah pesawat tempur militer Cina yang terbang mendekati Taiwan, terlihat seperti sedang melakukan latihan militer. Kendati begitu, Austin kurang yakin apakah Beijing akan benar-benar melakukan operasi semacam itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, selat Taiwan diselimuti ketegangan. Taiwan mengeluh sudah setahun lebih Angkatan Udara Cina berulang kali melakukan misi ke area dekat Taiwan. Taiwan adalah sebuah pulau yang diklaim Cina bagian dari wilayah negara itu.

“Saya tidak mau berspekulasi, namun jelas ini tampak seperti bukan latihan biasa,” kata Austin.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengangkat tangannya saat dilantik oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Penerbangan latihan militer dapat didefinisikan sebagai latihan yang berpotensi menjadi sejumlah operasi (militer).

Cina sejauh ini belum menggunakan kekuatan militer untuk membuat Taiwan kembali tunduk di bawah kendali Cina. Taiwan mengklaim sebagai wilayah yang merdeka dan mereka akan mempertahankan kebebasan serta demokrasinya.

