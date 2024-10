Apa Itu UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, yang Dilarang Israel?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para anggota parlemen Israel pada Senin, 28 Oktober 2024, memilih untuk melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, untuk beroperasi di Israel, membuat beberapa sekutu Barat Israel khawatir bahwa hal ini akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat buruk di Gaza.

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang UNRWA:

Apa kerja UNRWA?

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) didirikan pada tahun 1949 melalui resolusi Majelis Umum PBB, setelah perang yang melingkupi berdirinya Israel, ketika 700.000 orang Palestina mengungsi atau terusir dari tempat tinggalnya.

Saat ini, perusahaan ini secara langsung mempekerjakan 30.000 warga Palestina di seluruh wilayah, melayani kebutuhan sipil dan kemanusiaan 5,9 juta keturunan para pengungsi, di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan di kamp-kamp yang luas di negara-negara Arab yang berdekatan.

Di Gaza, lembaga ini mempekerjakan 13.000 orang, menjalankan sekolah-sekolah di daerah kantong tersebut, klinik-klinik kesehatan primer dan layanan-layanan sosial lainnya, serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Layanannya di Gaza semakin penting sejak 2005, ketika Israel dan Mesir memberlakukan blokade yang menyebabkan keruntuhan ekonomi dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia.

Sejak Israel melancarkan perang menyusul serangan 7 Oktober 2023, ratusan ribu warga Gaza telah berlindung di sekolah-sekolah, klinik, dan gedung-gedung publik lainnya milik UNRWA.

Hampir seluruh penduduk Gaza kini bergantung pada UNRWA untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, dan perlengkapan kebersihan.

Setidaknya 220 staf UNRWA telah terbunuh sejak dimulainya konflik, menjadikannya sebagai konflik paling mematikan yang pernah terjadi bagi para pegawai PBB.

Siapa donor utamanya?

Kontribusi dari negara-negara anggota PBB, termasuk pemerintah regional dan Uni Eropa, menyumbang sebagian besar pendanaan badan ini. Badan ini juga menerima dana dari anggaran rutin PBB dan kontribusi keuangan dari badan-badan PBB lainnya.

Pada 2022, donor utama dari pemerintah adalah Amerika Serikat, Jerman, Uni Eropa, Swedia, Norwegia, Jepang, Prancis, Arab Saudi, Swiss, dan Turki.

Negara-negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Belanda dan Swiss menangguhkan pendanaan mereka untuk badan tersebut ketika muncul tuduhan pada Januari bahwa sekitar 12 karyawan Palestina UNRWA diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober. Banyak negara yang telah memulihkan pendanaannya sejak saat itu.