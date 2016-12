Kontributor Tempo Raih The Leeway Transformation Award 2016

Sabtu, 24 Desember 2016 | 13:51 WIB







Indah Nuritasari. leeway.org

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Program untuk Pengungsi Women's Opportunities Resource Center (WORC) Indah Nuritasari menyabet penghargaan The Leeway Transformation Award (LTA) 2016 dari Leeway Foundation Amerika Serikat.



Indah meraih penghargaan untuk kategori Literary Arts and Media Arts dengan hadiah senilai US$ 15 ribu. “Hadiah ini memicu saya untuk kian giat memberikan tempat kepada mereka yang tidak punya suara,” kata kontributor Tempo di Amerika ini saat dihubungi, Sabtu, 24 Desember 2016.



LTA merupakan penghargaan terhadap perempuan yang telah melakukan gerakan perubahan sosial selama lima tahun atau lebih. Penghargaan tersebut diberikan setiap tahun. Indah gagal dalam perhelatan yang sama pada 2014 dan 2015. Namun ia akhirnya berhasil pada 2016.



Penghargaan tersebut diterima Indah lantaran kiprahnya menyuarakan komunitas imigran, terutama pengungsi di Philadelphia, Amerika Serikat. Philadelphia menerima kedatangan sekitar 900 pengungsi setiap tahun.



Indah juga seorang wartawan sejak 1991. Penghargaan tersebut diterima tak lepas atas peran dia sebagai wartawan.



Menurut Indah, suara para pengungsi harus diangkat media agar masyarakat Amerika bisa mengenal dan memahami mereka. Dia menceritakan banyak pihak di Amerika yang tidak memahami alasan mengapa pengungsi pindah dan menetap di negara tersebut.



“Mereka meninggalkan negara mereka karena faktor tekanan. Mereka dipaksa oleh keadaan,” kata perempuan yang hampir genap 50 tahun tersebut.



Indah menilai para pengungsi yang datang ke Amerika juga berkontribusi kepada negara tersebut dan tak hanya menerima bantuan atau merebut pekerjaan penduduk asli. Ia pun menyayangkan tuduhan yang dilontarkan sebagian orang yang menilai pengungsi negatif. “Data menunjukkan bahwa imigran, termasuk pengungsi, justru membuat tempat tinggal baru mereka lebih berkembang ekonominya,” ujar Indah.



Saat ini, Indah telah memiliki klien pengungsi dari 35 negara. Tugasnya adalah menyiapkan pengungsi yang baru datang ke Amerika agar hidup mandiri secara keuangan.



DANANG FIRMANTO



Baca:

Cafe Kopi, Kedai Kopi Indonesia Pertama di Belgia

Robotika Indonesia Sabet 10 Penghargaan RoboWorld Cup 2016

Dubes Parengkuan Terima Penghargaan dari La Sponda