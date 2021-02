Kondominium Seharga US$ 1 Gagal Dijual

TEMPO.CO , Laguna Woods: Harganya menggiurkan, cuma US$ 1 atau sekitar Rp 9.640. Tapi, kondominium di Laguna Woods, California, Amerika Serikat, ini sama sekali tidak laku dijual. Lho?

Cathy Flores, agen penjualan kondominium di kompleks The Towers di Laguna Woods, mengatakan si pemilik hanya menginginkan US$ 1 untuk kondominium seluas 500 meter persegi itu. Ia bahkan menawarkan membayar US$ 1.500 untuk cat dan karpet baru. Tapi, sejak ditawarkan bulan lalu hingga kini, belum ada tawaran yang datang.

Orange County (California) Register, Selasa lalu, melaporkan bahwa kondominium berlantai empat itu punya fitur lengkap, ruang makan, layanan, dan perlengkapan lain. Namun, Flores mengatakan calon pembeli enggan membeli kondominium tersebut lantaran berada di komunitas pensiun. Artinya, tidak boleh ada penduduk berusia di bawah usia 55 tahun. Plus iuran bulanan komunitas sekitar US$ 1.718.

"Ini adalah kesepakatan yang baik, tapi itu bukan investasi yang baik," kata Flores. "Ini benar-benar untuk seseorang yang ingin menikmati fasilitas di Laguna Woods."

UPI.COM | RAJU FEBRIAN