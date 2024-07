Iran Jawab Tuduhan Berupaya Campur Tangan dalam Pilpres AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iran membantah tuduhan yang muncul dari intelijen Amerika Serikat bahwa mereka berupaya melakukan campur tangan dalam pemilihan umum presiden AS yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Misi Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York mengatakan bahwa Teheran tidak memiliki kepentingan, tujuan, dan aktivitas untuk memengaruhi pemilihan pilpres AS.

Misi tersebut menanggapi pertanyaan lewat surel pada Senin, 29 Juli mengenai intelijen yang dimaksud, kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan.

“Iran tidak memiliki tujuan atau aktivitas untuk memengaruhi pemilihan umum Amerika. Sebagian besar tuduhan ini adalah operasi psikologis untuk memberikan momentum palsu pada kampanye pemilihan umum,” tulis misi itu, seperti dikutip IRNA.

Seorang pejabat intelijen senior AS mengatakan bahwa Teheran dan Moskow hingga sekarang masih mempertahankan preferensi mereka sebelumnya terhadap kandidat presiden AS. Agen-agen Iran dikatakan berusaha untuk menghancurkan pencalonan Partai Republik, sementara Rusia disebut telah berupaya untuk mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

“Dari perspektif Republik Islam Iran, Trump adalah penjahat yang harus dituntut dan dihukum di pengadilan karena memerintahkan pembunuhan Jenderal Soleimani,” kata misi Iran dalam pernyataannya, merujuk pada Jenderal Qasem Soleimani yang tewas di Bandara Internasional Baghdad pada 2020 akibat serangan drone Amerika.

Misi tersebut melanjutkan, “Iran telah memilih jalur hukum untuk membawanya ke pengadilan.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Intelijen AS itu mengatakan musuh-musuh Washington yang menargetkan pemilu juga melakukan alih daya (outsourcing) operasi pengaruh ke perusahaan-perusahaan pemasaran dan komunikasi. Moskow dituding menggunakan perusahaan-perusahaan berbasis di Rusia yang mempekerjakan orang-orang untuk membentuk opini publik AS.

Sementara itu, badan-badan pemerintah Cina dikatakan menggunakan perusahaan teknologi yang berbasis di negara itu untuk meningkatkan pengaruh secara diam-diam di AS, kata pejabat tersebut. Ia menambahkan bahwa Cina memanfaatkan media sosial untuk menabur perpecahan di antara warga Amerika. Baik Rusia maupun Cina telah membantah informasi intelijen tersebut.

Seorang juru bicara kedutaan besar Cina mengatakan dalam sebuah surel bahwa Cina tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, juga “tidak memiliki niat dan tidak akan mencampuri pilpres AS. Sedangkan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menepis tuduhan terhadap Rusia sebagai tidak masuk akal, dan bahwa mata-mata Amerika bermaksud untuk menggambarkan Rusia sebagai musuh.





IRNA | REUTERS

Pilihan editor: Peneliti BRIN: Uranium Sebesar Telur Ayam Bisa Penuhi Listrik Manusia Seumur Hidup