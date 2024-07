Reputasi Secret Service AS Tercoreng, Ini Deretan Pasukan Pengamanan Presiden Terbaik di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Insiden penembakan Trump disebut-sebut membuat reputasi Dinas Rahasia atau Secret Service Amerika Serikat tercoreng. Di dunia pengamanan presiden, pasukan pengamanan dikenal sebagai pasukan elit yang membentengi keluarga pemimpin negara. Sejumlah pasukan pengamanan presiden terkenal memiliki reputasi yang baik. Bahkan beberapa diantaranya terkenal memiliki anggota terbanyak dengan fasilitas persenjataan yang lengkap demi menjaga keamanan Presiden. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah deretan pengawal presiden terbaik di dunia:

1. Federal Guard Service (FSO), Rusia

FSO bertugas dan bertanggung jawab menjaga Presiden Rusia, Vladimir Putin beserta pejabat tinggi lainnya. Dikutip dari laman Government.ru, FSO juga bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah dan peraturan hukum, kontrol dan pengawasan di bidang layanan penjaga negara. Mereka juga bertugas mengoperasikan jaringan bunker dan rumah persembunyian Putin saat terjadi keadaan darurat.

2. Secret Service atau Dinas Rahasia, Amerika Serikat

Melansir laman resminya, Secret Service didirikan pada 1865. Awalnya, lembaga itu dibentuk untuk memberantas aksi pemalsuan uang. Namun, setelah pembunuhan Presiden William McKinley pada 1901, Secret Service ditugaskan untuk melindungi presiden AS secara penuh. Secret Service pun berperan dalam melindungi Kompleks Gedung Putih dan Observatorium Angkatan Laut. Lalu melindungi kedutaan dan konsulat asing di Washington, DC.

3. Guard Command, Korea Utara

Dikutip dari Twz.com, Guard Command memiliki unit GC yang juga disebut sebagai Bodyguard Command. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan Kim Jong Un, keluarganya, dan pejabat senior Korea Utara. Asal usulnya dimulai pada 1946, ketika unsur-unsur Komando Pelatihan ke-90 ditugaskan untuk memberikan keamanan bagi kepemimpinan baru Korea Utara. Jumlah GC hampir 100.000 personel yang tersebar di seluruh negeri. Mereka dilengkapi dengan tank, artileri, dan rudal.

4. The Mustache, Turki

Dikutip dari Toptenz.net, The Mustache merupakan petugas keamanan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Seperti Namanya, The Mustache atau Si Kumis, adalah pria kekar yang memiliki kumis dan menakutkan. Para Moustacheer sama sekali tidak peduli dengan apa pun yang terkait keselamatan pemimpin mereka. Bahkan, pada 2017, mereka mengusir beberapa warga Amerika yang memprotes Erdogan di Washington, DC.

5. Queen's Guard, Inggris

Queen's Guard bertugas menjaga keamanan Ratu Elizabeth II. Queen's Guard memiliki tampilan ikonik dengan topi tinggi, berkacamata dan wajah poker yang tegar selama tugas jaga. Pasukan elit Scotland Yard ini dibentuk pada 1983. Mereka terdiri dari 185 perwira terlatih. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan sepanjang waktu bagi Ratu, seluruh keluarga kerajaan dan diplomat London.

6. GSPR, Prancis

Selanjutnya ada Security Group for the Presidency of the Republic (GSPR). GSPR merupakan pasukan khusus yang terdiri dari petugas polisi dan agen pilihan yang melindungi Presiden Prancis, Emmanuel Macron. GSPR memiliki 80 anggota bersenjata pistol dan sub machine gun. Mereka juga menggunakan kendaraan berlapis baja, sepeda motor, dan helikopter untuk mengawal Macron dan keluarganya.

7. Pontifical Swiss Guard

Pontifical Swiss Guard atau Pengawal Kepausan Swiss adalah pasukan penjaga mematikan yang ditawarkan Swiss. Mereka mampu melumpuhkan calon pembunuh dengan senjata seremonial yang mereka bawa sendirian. Terlebih, mereka memiliki salah satu koleksi senjata api tercanggih di dunia. Pengawal Kepausan Swiss sendiri disumpah oleh Paus, yang kemudian menjaga Vatikan dan melindungi Paus dalam perjalanannya.

KHUMAR MAHENDRA | ANDIKA DWI

