Trump Sebut Taipei Harus Bayar Biaya Pertahanan, Picu Saham Perusahaan Chip Taiwan Anjlok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan harus membayar Amerika Serikat untuk pertahanannya karena tidak memberikan apa pun kepada negara itu, kata calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump. Pernyataan Trump membuat saham produsen chip Taiwan TSMC anjlok pada Rabu 17 Juli 2024.

“Saya mengenal orang-orangnya dengan sangat baik, sangat menghormati mereka. Mereka memang mengambil sekitar 100 persen bisnis chip kami. Saya pikir, Taiwan harus membayar kami untuk pertahanan,” kata Trump dalam wawancara dengan Bloomberg Businessweek pada 25 Juni namun diterbitkan pada Selasa.

“Anda tahu, kami tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi. Taiwan tidak memberi kami apa pun.”

AS adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting bagi Taiwan, meski tidak ada perjanjian pertahanan formal. Namun, AS terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Presiden AS Joe Biden telah membuat marah pemerintah Cina dengan komentar yang tampaknya menunjukkan bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang, sebuah penyimpangan dari posisi “ambiguitas strategis” AS yang telah lama dipegang.

Washington dan Taipei tidak memiliki hubungan diplomatik atau militer resmi sejak 1979, ketika AS mengalihkan pengakuannya kepada Beijing.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak ada reaksi langsung dari pemerintah Taiwan, maupun TSMC yang saat ini berada dalam masa tenang menjelang laporan pendapatan kuartal kedua pada Kamis.

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), pembuat chip kontrak terbesar di dunia dan pemasok utama Apple dan Nvidia, turun lebih dari 2 persen pada Rabu pagi.

Pilihan Editor: Trump Resmi Izinkan Pejabat Tinggi AS Kunjungi Taiwan

REUTERS