Profil Secret Service, yang Dinilai Gagal Lindungi Donald Trump dari Ancaman Pembunuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Secret Service atau Dinas Rahasia Amerika Serikat tengah menjadi sorotan setelah dinilai gagal melindungi bekas presiden Donald Trump dari aksi penembakan pada Sabtu, 13 Juli 2024. Kecaman datang dari para pendukung Trump, termasuk orang terkaya di dunia, Elon Musk yang meminta pimpinan lembaga itu untuk mengundurkan diri.

“Bagaimana seorang penembak jitu dengan perlengkapan senjata lengkap diperbolehkan merangkak ke atap terdekat dengan calon presiden?” cuit aktivis konservatif Jack Posobiec di X (Twitter).

Profil Secret Service

Melansir laman resminya, Secret Service merupakan salah satu lembaga penegak hukum federal tertua di AS yang didirikan pada 1865. Awalnya, lembaga itu dibentuk untuk memberantas aksi pemalsuan uang yang merajalela guna menstabilkan sistem ekonomi yang masih muda.

Pada akhir Perang Saudara, hampir sepertiga dari semua mata uang yang beredar adalah palsu. Akibatnya, stabilitas ekonomi AS terancam. Untuk mengatasi permasalahan itu, Secret Service dibentuk sebagai biro di Departemen Keuangan yang bertujuan untuk memberantas tindakan pemalsuan uang agar tidak meluas.

Kemudian, setelah pembunuhan Presiden William McKinley pada 1901, Secret Service ditugaskan untuk melindungi presiden AS secara penuh. Seiring perkembangan zaman, misi perlindungan bagi kepala negara itu semakin meluas melalui perubahan undang-undang, keputusan presiden, arahan presiden keamanan dalam negeri, arahan presiden keamanan nasional, dan berbagai perintah pihak eksekutif.

Tugas Secret Service

Setelah itu, Secret Service akhirnya berperan dalam melindungi Kompleks Gedung Putih dan Observatorium Angkatan Laut. Sejak 1970, Badan Rahasia AS juga bertanggung jawab untuk melindungi kedutaan dan konsulat asing di sekitar wilayah Washington, DC.

Perluasan terbaru misi perlindungan Secret Service dimulai pada 20 Mei 1998 melalui penerbitan Presidential Decision Directive 62 (PDD 62). PDD 62 memutuskan Pasukan Keamanan Rahasia AS sebagai badan federal utama yang mengatur pengembangan dan penerapan rencana keamanan untuk National Special Security Events (NSSE).

Sejak saat itu, NSSE telah mencakup konvensi partai politik (parpol) besar, pertemuan puncak para pemimpin dunia, pelantikan presiden, pertemuan organisasi internasional, seperti Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perhelatan olahraga nasional dan internasional, pemakaman kenegaraan, pidato kenegaraan, serta acara penting nasional lainnya.

Menurut ZipRecruiter.com, gaji tahunan rata-rata untuk agen khusus Secret Service adalah US 65.642 atau sekitar Rp 1,06 miliar (kurs Rp 16.151). Angka itu setara dengan US$ 31,56 per jam, US$ 1.262 per minggu, atau US$ 5.470 per bulan.

Perkiraan gaji terendah tahunan agen Badan Rahasia AS sebesar US$ 35.000 dan tertinggi sebesar US$ 104.500. Mayoritas gaji agen lembaga itu berkisar antara US$ 52.000 hingga US$ 78.000 dengan penerima gaji teratas menghasilkan US$ 90.000 di seluruh Amerika Serikat.

Selain tugas-tugas yang diemban, perbedaan gaji pada agen Secret Service terjadi akibat penempatan wilayahnya. Berikut 10 kota di AS dengan gaji tertinggi untuk pekerjaan agen khusus Secret Service:

- Santa Clara, California: US$ 80.338 per tahun atau US$ 38,62 per jam.

- San Lorenzo, California: US$ 80.324 per tahun atau US$ 38,62 per jam.

- Federal Way, Washington: US$ 79.350 per tahun atau US$ 38,15 per jam.

- Washington DC: US$ 79.104 per tahun atau US$ 38,03 per jam.

- Gloucester, Massachusetts: US$ 77.834 per tahun atau US$ 37,42 per jam.

- Culver City, California: US$ 77.770 per tahun atau US$ 37,39 per jam.

- Burlingame, California: US$ 77.735 per tahun atau US$ 37,37 per jam.

- San Francisco, California: US$ 77.405 per tahun atau US$ 37,21 per jam.

- Beverly Hills, California: US$ 76.217 per tahun atau US$ 36,64 per jam.

- Lacey, Washington: US$ 76.060 per tahun atau US$ 36,57 per jam.

MELYNDA DWI PUSPITA