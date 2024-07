Joe Biden Janji Pertahankan Setiap Inci Wilayah NATO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat (AS) menekankan komitmennya membela wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mendukung Ukraina memperjuangkan kedaulatannya di tengah invasi Rusia. Presiden AS Joe Biden dan Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin menyampaikan komitmen tersebut di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO pada Rabu, 10 Juli 2024.

Para pemimpin aliansi bertemu di KTT NATO yang berlangsung selama tiga hari di Washington, di mana mereka menetapkan langkah-langkah tambahan untuk terus memperkuat NATO melalui investasi penting pada industri pertahanan. Investasi tersebut mencakup peningkatan produksi industri pertahanan dan janji untuk saling mengoordinasikan rencana nasional guna memperkuat kapasitas industri pertahanan. Biden mengatakan janji itu sangat penting seiring berlanjutnya agresi Rusia di Ukraina.

Baca Juga: Iran Adakan Pembicaraan Nuklir dengan AS Lewat Oman

“Saat ini, Rusia berada pada posisi perang dalam hal produksi pertahanan,” katanya. “Mereka meningkatkan produksi senjata, amunisi, dan kendaraan secara signifikan. Dan mereka melakukannya dengan bantuan Cina, Korea Utara, dan Iran.”

Biden mengatakan janji untuk meningkatkan investasi pertahanan merupakan pesan kuat setiap anggota NATO tetap berkomitmen untuk memperkuat aliansi tersebut. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pun mengamini pernyataan tersebut. Ia berjanji pihaknya akan terus memperkuat pertahanan kolektif dan tindakan pencegahan bagi NATO terhadap tantangan apa pun.

“Kami bisa dan akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Dan kami akan melakukannya bersama-sama,” kata Biden.

Baca Juga: 3 Ajudan Joe Biden Dipanggil DPR AS

Berbicara di Forum Publik NATO di hari yang sama, ia mengatakan Amerika Serikat tidak akan terseret ke dalam perang yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin secara sengaja dan “sembrono”.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Tetapi kami akan mendukung Ukraina saat mereka memperjuangkan kedaulatan dan keamanannya. Kami akan membela setiap inci NATO,” kata Austin, seperti dikutip Anadolu.

Perang di Ukraina telah memasuki hari ke-868 sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari 2022. Para pemimpin NATO telah berjanji memberikan Ukraina bantuan militer dengan jumlah setidaknya 40 miliar euro dalam waktu setahun ke depan untuk membantunya berperang.

ANADOLU

Pilihan editor: Pesan Khusus NATO untuk China Soal Kerja Sama dengan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini