Retno Marsudi Luruskan Ucapan Prabowo tentang Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklarifikasi detail tentang pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza di bawah naungan PBB setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tersebut. Wacana itu muncul di tengah serangan besar-besaran Israel di Gaza yang masih berlangsung sejak tahun lalu.

“Yang dimaksud Pak Prabowo adalah tentunya kalau ceasefire (gencatan senjata) sudah dapat terwujud – the day after (hari setelahnya) – apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaiannya, maka Indonesia siap untuk mengirimkannya,” kata Retno saat memberikan kuliah umum bertajuk “Diplomasi Indonesia untuk Palestina: All Eyes on Rafah” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Prabowo mengatakan kemarin ide pengiriman itu adalah demi gencatan senjata di Gaza dan perlindungan bagi semua pihak.

Berbicara di forum pertahanan dunia Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu, 2 Juni 2024, Prabowo menyerukan gencatan senjata antara Palestina dengan Israel, serta mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan solusi dua negara, termasuk proposal damai yang baru diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

“Kami berupaya sebisa mungkin melakukan bantuan kemanusiaan. Jika diperlukan dan jika diminta oleh PBB, kami siap untuk menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau gencatan senjata yang prospektif ini,” kata presiden terpilih RI tersebut, dikutip dari tayangan resmi Shangri-La Dialogue.

Indonesia merupakan satu dari kontributor terbesar pasukan perdamaian di bawah PBB, kata Retno, dan selama 10 tahun ke belakang berhasil meningkatkan jumlah tentara penjaga perdamaian Perempuan. “Di lapangan, keperluan hadirnya peacekeepers (penjaga perdamaian) perempuan itu ternyata banyak sekali, dan jumlah kita semakin meningkat,” kata dia.

Retno juga menjelaskan gagasan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza tak berbeda dari ketika PBB mengirimkan pasukan ke Sudan Selatan atau Lebanon saat konflik. Ia menekankan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi hanya jika PBB memutuskan untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.

“Ini bukan hal yang pertama kali dilakukan Indonesia. Sudah di beberapa tempat kita mengirim pasukan perdamaian, dan terbukti we are among the largest contributors untuk pasukan perdamaian,” kata dia. Sampai Maret 2024, Indonesia menempati peringkat keenam kontributor terbesar terhadap pasukan perdamaian PBB. Mengutip data terbaru UN Peacekeeping, Indonesia sejauh ini telah mengirimkan 2.717 personel untuk misi perdamaian PBB.

