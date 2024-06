Save the Children Desak Lindungi Warga Sipil di Rafah

Iklan

Save the Children menyerukan dan mendesak seluruh negara agar melindungi warga sipil di Rafah dan di jalur Gaza – Palestina. Seruan itu disampaikan berselang empat hari paska-serangan Israel mematikan yang menewaskan puluhan orang yang sedang berlindung di Rafah bagian Selatan Gaza dan ratusan orang luka-luka.

Rangkain serangan Israel tersebut terjadi kurang dari seminggu setelah International Courte of Justice (ICJ) atau Pengadilan Internasional memerintahkan Israel agar “segera” menghentikan serangan militer di Rafah, demi melindungi nyawa, dan memperbolehkan pasokan bantuan kemanusiaan esensial masuk. Yang terjadi sebaliknya kekerasan brutal di Rafah meningkat.

Save the Children dalam keterangan pers menjelaskan serangan Israel dalam empat hari terakhir di Rafah setidaknya menewaskan 66 orang dan ratusan lainnya terluka, termasuk anak-anak. Rafah dibombardir terus-menerus sejak putusan ICJ pada Jumat, 24 Mei 2024. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza dan PBB, setidaknya 21 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak, dalam serangan besar pada Selasa yang menghantam kamp pengungis di Rafah .

Kementerian Kesehatan Gaza juga mengatakan 64 ada orang luka-luka, dengan 10 orang dalam kondisi kritis. Sedangkan pada Minggu, 27 Mei 2024, setidaknya 45 orang tewas dan 250 terluka, sebagaian besar wanita dan anak-anak, dalam serangan Israel terhadap kamp bagi mereka yang terdislokasi dari kota selatan Rafah .

Dalam siaran pers Save the Children Internasional pada 29 Mei 2024, Country Director Save the Children di Occupied Palestinian Territory atau di Wilayah Pendudukan Palestina, Xavier Joubert menegaskan hal atau bukti apa lagi yang pemimpin butuhkan untuk menunjukan tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi anak-anak dan keluarga di Gaza. Anak-anak dan keluarga hidup menderita secara perlahan seperti kelaparan, gangguan pada kesehatan mental dan fisik, cedera fisik serius termasuk kehilangan bagian tubuh dan kehilangan keluarga, rumah serta sekolah mereka.

Save the Children di seluruh negara termasuk di Indonesia menyerukan tindakan mendesak dan segera untuk melindungi warga sipil di Rafah dan di seluruh jalur Gaza. Save the Children Indonesia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Save the Children Indonesia menyerukan gencatan senjata segera dan secara permanen agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dari kejadian ini. Kami sangat menghargai langkah cepat yang dilakukan Retno selaku Menteri Luar Negeri RI, dimana dia mendesak negara-negara Eropa untuk mendorong implementasi Two State Solution, yang salah satunya adalah gencatan senjata segera dan permanen.gencatan senjata,” kata Tata Sudrajat Kepala (Interim) Advocacy, Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia.

