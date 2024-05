Penumpang Pingsan karena Penerbangan Air India AI 183 Tanpa AC

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penumpang dari penerbangan Air India dengan penerbangan AI 183 menduga ada beberapa penumpang lain dalam maskapai itu yang pingsan dalam pesawat yang tidak berpendingin udara (AC) setelah penerbangan tersebut pada Kamis, 30 Mei 2024, delay lebih dari 20 jam. Penerbangan itu seharusnya lepas landas Kamis sore, namun baru terbang pada Jumat, 31 Mei 2024 pukul 11 pagi.

Shweta Punj, wartawan, pada Kamis, 30 Mei 2024, menulis di media sosial X, Air India dengan nomor penerbangan AI 183 di bandara Delhi, para penumpang diizinkan masuk pesawat dan duduk, namun AC pesawat mati. Sejumlah penumpang lalu diminta keluar pesawat setelah beberapa orang dari mereka pingsan.

@airindia please let mine and the numerous other parents stranded at the boarding area go home!

AI 183 is over 8 hrs late. People were made to board the plane and sit without ac. Then deplaned and not allowed to enter the terminal because immigration was done#inhuman pic.twitter.com/0XdDBAovBK