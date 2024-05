Bertahan selama Perang Gaza, Yahya Sinwar Menjadi Simbol Kegagalan Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bertahannya Yahya Sinwar selama 7 bulan dalam perang di Gaza merupakan "lambang" dari kegagalan Israel. Pasukan Netanyahu telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, tetapi kepemimpinan senior Hamas sebagian besar masih utuh. Mereka gagal membebaskan sebagian besar tawanan yang ditangkap selama operasi Oktober, demikian dilaporkan The New York Times.

Sinwar, yang namanya secara harfiah berarti nelayan atau perajin kail dalam bahasa Arab, berada di puncak Operasi Banjir Al Aqsa ketika ia menghantam entitas penjajah Zionis.

Sebuah laporan yang ditulis oleh Reuters pada Desember mengingatkan kembali sebuah pidato yang dibuat oleh Sinwar pada 2022 yang secara tidak terduga meramalkan peristiwa Operasi Banjir Al Aqsa dalam pilihan kata-katanya. Dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada pihak keamanan Israel pada 14 Desember dua tahun lalu, dalam sebuah upacara populer di Gaza untuk merayakan ulang tahun ke-35 berdirinya Hamas, al-Sinwar secara khusus mengancam Israel dengan "banjir" yang akan datang.

Terlepas dari keinginan mereka untuk mengincarnya, para pejabat Israel terpaksa berurusan dengannya, meskipun secara tidak langsung, untuk membebaskan para tawanan yang tersisa. Menurut para pejabat Hamas, Israel, dan Amerika Serikat, Sinwar tidak hanya muncul sebagai pemimpin yang berkemauan keras, tetapi juga sebagai negosiator yang cerdas yang telah mencegah kemenangan tempur Israel dengan melibatkan para utusan Israel di meja perundingan.

Pemain Politik yang Terampil

Dia telah terbukti sebagai tokoh antagonis yang ganas dan pemain politik yang terampil, mampu memahami budaya Israel dan tampak mengubah ide-idenya.

Mantan pejabat Israel yang mengawasinya selama ia dipenjara melaporkan bahwa ia belajar bahasa Ibrani dan memperoleh wawasan tentang budaya Israel, sesuatu yang diyakini oleh pihak berwenang AS bahwa ia mengeksploitasi untuk menabur keretakan dalam masyarakat Israel dan meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Mereka berpikir bahwa Sinwar mengatur waktu publikasi video beberapa sandera Israel untuk memicu kemarahan publik terhadap Netanyahu selama masa-masa kritis dalam negosiasi gencatan senjata.

Menurut sumber-sumber intelijen Israel dan AS, tujuan Sinwar adalah untuk memperpanjang perang untuk menghancurkan reputasi Israel di seluruh dunia dan merusak hubungannya dengan mitra utamanya, AS. Strategi ini tampaknya telah membuahkan hasil ketika Presiden AS Joe Biden mengeluarkan kritik paling keras terhadap kebijakan Israel baru-baru ini setelah penjajah itu menyerbu Rafah. Biden mengatakan bahwa ia akan memblokir beberapa pengiriman persenjataan di masa depan jika Israel melancarkan invasi berskala penuh.

Dalam upaya untuk menyuap pendudukan Israel, pemerintahan Biden dilaporkan telah menawarkan untuk memberikan "informasi intelijen sensitif" kepada Israel mengenai keberadaan para pemimpin senior Hamas, hanya jika mereka menunda invasi ke Rafah, yang menampung lebih dari 1 juta orang Palestina yang berlindung di sana di tengah-tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Empat sumber yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh The Washington Post yang mengatakan bahwa Amerika Serikat "menawarkan bantuan berharga kepada Israel jika mereka menahan diri, termasuk informasi intelijen yang sensitif untuk membantu militer Israel menentukan lokasi para pemimpin Hamas dan menemukan terowongan-terowongan tersembunyi milik kelompok tersebut."

AL MAYADEEN | REUTERS

