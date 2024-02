Kenapa Putin Lebih Nyaman dengan Biden Jadi Presiden AS?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan komentar soal siapa kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, antara Joe Biden dari Demokrat atau Donald Trump dari Republikan. Putin menyatakan bahwa ia lebih menyukai Joe Biden daripada Donald Trump.

Dalam sebuah wawancara bersama jurnalis Pavel Zarubin yang disiarkan Rabu, 14 Februari 2024, Putin mengatakan Rusia lebih suka melihat Presiden AS Joe Biden memenangkan masa jabatan kedua, daripada Donald Trump.

Alasan Putin lebih menyukai Biden adalah karena dia menggambarkannya sebagai orang yang lebih berpengalaman dan mudah ditebak dibandingkan Donald Trump. Meskipun Moskow juga sangat tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Biden saat ini.

“Biden, dia lebih berpengalaman, lebih mudah ditebak, dia adalah politisi jadul,” kata Putin ketika ditanya kandidat mana yang lebih baik untuk Rusia.

Namun demikian, Putin mengaku juga bersedia bekerja sama dengan presiden AS mana pun yang menang dalam Pemilu. Sebagai informasi, Pemilu AS akan digelar pada 5 November 2024 mendatang. “Tetapi kami akan bekerja sama dengan pemimpin AS mana pun yang dipercaya oleh rakyat Amerika,” ucap Putin.

Mantan agen mata-mata Uni Soviet itu juga menolak spekulasi terhadap kesehatan Biden yang akan mencapai usia 82 tahun hanya beberapa minggu setelah pemilihan presiden Amerika Serikat mendatang. Putin mengatakan dirinya tidak pantas mengomentari itu.

“Saya bukan seorang dokter dan menurut saya tidak pantas untuk mengomentari hal itu,” kata Putin. Ia menambahkan, Biden tampak dalam kondisi baik-baik saja saat kedua pemimpin bertemu di Swiss pada Juni 2021.

Motif Putin menyatakan bahwa Biden adalah pilihan yang lebih baik bagi Rusia belum jelas, namun pernyataan tersebut sangat mengejutkan, mengingat penilaian pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengenai dukungan pemimpin Rusia tersebut terhadap Trump dan upaya Kremlin untuk memengaruhi pemilu Amerika.

