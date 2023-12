95 Jurnalis Tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 95 jurnalis dilaporkan tewas di tengah pengeboman oleh Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Data itu diungkap kantor media pemerintah Gaza, yang terkepung itu pada Minggu, 17 Desember 2023. Wartawan terakhir yang gugur adalah Haneen Al Qashtan, yang tewas bersama keluarganya dalam serangan udara Israel di rumah mereka di kamp pengungsi Al Nuseirat.



Dalam pemberitaan sebelumnya, dua korban jiwa terbaru adalah jurnalis Rami Badir dan Assem Kamal Musa, yang tewas dalam penggerebekan Israel. Kantor tersebut tidak memerinci penyebab kematian para jurnalis.



“Dengan membunuh jurnalis, pendudukan Israel berusaha mengaburkan narasi Palestina dan berusaha mengaburkan kebenaran, namun mereka gagal total dalam menghancurkan semangat rakyat Palestina,” tambah kantor tersebut.



Sejumlah organisasi kewartawanan melakukan investigasi terhadap tewasnya jurnalis di Gaza, antara lain Reporters Without Borders (RSF) dan Committee to Protect Journalists (CPJ). Jumlah jurnalis yang terbunuh di seluruh dunia sehubungan dengan pekerjaan mereka adalah 45 orang per 1 Desember 2023 berdasarkan laporan tahunan RSF yang dirilis pada 14 Desember 2023. Ini merupakan angka terendah sejak 2002 meskipun adanya serangan Israel di Gaza.



Di wilayah Palestina tersebut, RSF menemukan setidaknya 13 jurnalis telah terbunuh karena pekerjaan mereka sebagai kuli tinta sejak pertempuran Oktober 2023 dimulai antara Israel dan Hamas. Totalnya meningkat menjadi 56 orang jika RSF menghitung semua jurnalis yang terbunuh di Jalur Gaza, baik yang sedang menjalankan pekerjaannya atau tidak.



“Kami telah mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengetahui fakta dan sejauh mana jurnalis secara sengaja menjadi sasaran,” kata Sekjen RSF, Christophe Deloire.



Dia menambahkan dalam skala global, tampaknya jumlah jurnalis yang terbunuh saat menjalankan tugas jurnalistiknya menurun tajam. Di antara alasan yang disebutkan Deloire adalah langkah keamanan yang diterapkan di kantor-kantor berita, pelatihan dan alokasi peralatan pelindung, kehati-hatian, juga dampak dari perjuangan melawan impunitas yang dilakukan oleh organisasi antar-pemerintah.



Pada indeks kebebasan pers yang dilakukan oleh RSF terhadap 180 negara, Palestina menduduki peringkat 156. Organisasi tersebut mengatakan di Tepi Barat jurnalis menjadi korban pelanggaran kebebasan pers oleh Otoritas Palestina dan pasukan pendudukan Israel. Sedangkan di Jalur Gaza, serangan militer Israel dan kebijakan Hamas disebut mengancam pers.



Sementara, CPJ merilis laporan lebih spesifik mengenai jurnalis yang menjadi korban jiwa dalam perang Oktober 2023 di Gaza. Organisasi yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat itu menyebut Oktober 2023 sebagai bulan paling mematikan bagi jurnalis sejak CPJ mulai mengumpulkan data pada 1992.



Pada 17 Desember, penyelidikan awal CPJ menunjukkan setidaknya 64 jurnalis dan pekerja media tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 57 adalah warga Palestina, 4 warga Israel, dan 3 warga Lebanon.

Hari paling mematikan sejak itu berdasarkan laporan mereka adalah hari pertama, dengan enam jurnalis terbunuh. Hari paling mematikan kedua terjadi pada 18 November, dengan lima orang wartawan gugur.



“Jurnalis di Gaza menghadapi risiko yang sangat tinggi ketika mereka mencoba untuk meliput konflik selama serangan darat Israel, termasuk serangan udara Israel yang destruktif, gangguan komunikasi, kekurangan pasokan dan pemadaman listrik yang luas,” kata CPJ dalam laporan tersebut.



CPJ memasukkan nama-nama jurnalis ke dalam daftarnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber mereka di Gaza dan pemberitaan media. Belum jelas apakah semua jurnalis tersebut terbunuh saat sedang meliput konflik, namun CPJ mengatakan sedang menyelidikinya dan terus memperbarui informasi secara berkala.



ANADOLU

