Nasihat Biden ke Netayahu: Tetap Kejar Hamas, tapi Lindungi Warga Sipil

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Joe Biden dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal pengurangan intensitas operasi Israel di Gaza, kata seorang pejabat senior AS pada Kamis, 14 Desember 2023.

Fokus pada “pergeseran” dalam strategi ini adalah yang terbaru dalam kampanye tekanan selama berminggu-minggu dari Washington untuk berbuat lebih banyak guna melindungi 2,3 juta penduduk Gaza, di mana hampir 19.000 orang telah terbunuh sebagai pembalasan Israel atas serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Sullivan mengatakan kepada televisi Channel 12 Israel bahwa dia telah melakukan pembicaraan “konstruktif” dengan Netanyahu mengenai peralihan Israel ke fase operasi yang lebih tepat dan tepat sasaran, namun menolak memberikan rincian atau batas waktu perubahan tersebut.

The New York Times melaporkan pada hari Kamis bahwa AS sedang mendorong terjadinya perubahan pada akhir tahun ini.

Ditanya tentang jangka waktu tersebut, Biden menjawab, "Saya ingin mereka fokus pada cara menyelamatkan nyawa warga sipil, bukan berhenti mengejar Hamas, tapi lebih berhati-hati."

Israel menggempur Gaza sepanjang 40 km pada hari Kamis ketika konflik yang telah berlangsung lebih dari dua bulan terus berlanjut, menimbulkan bencana kemanusiaan yang belum terlihat akan berakhir.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers reguler bahwa Sullivan membahas kemungkinan transisi ke operasi dengan intensitas lebih rendah dalam waktu dekat, namun menolak memberikan jadwal spesifik.

“Hal terakhir yang ingin kami lakukan adalah mengirim telegram ke Hamas tentang apa yang mungkin mereka hadapi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang,” katanya.

Perubahan tersebut dapat mencakup “pergeseran penekanan dari operasi pembersihan dengan tempo tinggi, operasi pembersihan dengan intensitas tinggi” ke fokus dengan intensitas lebih rendah pada target bernilai tinggi, dengan lebih banyak serangan yang didorong oleh intelijen dan “tujuan militer yang lebih sempit”. kata seorang pejabat AS kepada wartawan pada Kamis malam.

Pergeseran seperti itu akan menandai titik perubahan besar dalam upaya jangka panjang, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa diskusi sedang dilakukan dengan Israel, Otoritas Palestina, dan negara-negara lain di kawasan mengenai bagaimana mengatur Gaza di masa depan.

Biden pada hari Kamis mendesak Israel untuk “lebih berhati-hati” dalam serangannya terhadap Gaza dan fokus pada penyelamatan nyawa warga sipil, sehari setelah ia memperingatkan Israel mulai kehilangan dukungan atas pemboman “tanpa pandang bulu” di daerah kantong Palestina.

Sullivan minggu ini mengatakan pada acara Wall Street Journal bahwa dia akan membahas cara-cara untuk mengurangi konflik selama kunjungannya ke Israel serta jadwal perang Israel.

REUTERS

