Umat Yahudi di AS Gelar Protes Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat diguncang unjuk rasa yang dilakukan aktivis Yahudi. Mereka menuntut gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Umat Yahudi itu memblokir lalu lintas di jalan raya Los Angeles yang sibuk pada jam sibuk Rabu pagi, 13 Desember 2023. Unjuk rasa ini mengganggu lalu lintas hingga bermil-mil, menurut Patroli Jalan Raya California.

Para pengunjuk rasa dari organisasi If Not Now duduk di jalur selatan 110 Freeway di pusat kota sekitar pukul 9 pagi, yang membuat lumpuh lalu lintas. Mereka mengenakan kemeja hitam bertuliskan "Bukan Atas Nama Kami" dan mengangkat plakat yang menuntut Israel menghentikan operasi militer di Gaza.

Video di KCAL TV menunjukkan beberapa pengendara yang marah, berkelahi dengan pengunjuk rasa sebelum polisi tiba. Sekitar 75 pengunjuk rasa ditahan ketika petugas CHP mulai membersihkan jalan raya sekitar pukul 10 pagi, kata patroli jalan raya.

Kampanye militer Israel di Gaza telah memicu protes di kota-kota di seluruh dunia dan Amerika Serikat. Pada Kamis malam, sekitar 150 orang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza berakhir.

Baca Juga: Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Hancur Diserang Israel

Mereka memblokir lalu lintas dan di Jembatan Spring Garden Street di Philadelphia. Protes tersebut berlangsung sekitar tiga jam.

Awalnya para pengunjuk rasa, yang diorganisir oleh kelompok Suara Yahudi untuk Perdamaian, memblokir lalu lintas di I-76 tepat sebelum jam sibuk.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Komisaris Sementara Polisi Philadelphia John Stanford mengatakan para pengunjuk rasa mengendarai mobil untuk mencapai jalan raya, keluar dari jalan raya, dan memblokir lalu lintas.

Stanford mengatakan petugas kota membantu Polisi Negara Bagian Pennsylvania menangkap sekitar 32 orang yang memblokir jalan raya. Para pengunjuk rasa akan dikenakan sanksi karena memblokir I-76.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan pemblokiran jalan raya diperlukan untuk menyampaikan pesan mereka. "Saya memahami bahwa ini bisa menjadi sebuah tantangan dan saya juga berpikir bahwa hidup kita perlu diganggu. Saya berharap orang-orang dapat memahami bahwa menuntut gencatan senjata, bahwa meminta perhatian dengan segala cara yang kita bisa terhadap situasi mengerikan di Gaza membuat kemacetan lalu lintas tidak terlihat penting," kata seorang wanita.

Usai diturunkan dari ruas I-76, rombongan pengunjuk rasa menggelar aksi duduk di Jembatan Spring Garden Street tepat di atas I-76. Kelompok ini berteriak, bernyanyi dan memegang poster bertuliskan "Biarkan Gaza Hidup" dan "Hentikan Penembakan Sekarang." Protes berakhir setelah kelompok tersebut berbaris menuju tangga Museum Seni.

REUTERS | CBS NEWS

Pilihan editor: Raksasa Semen Prancis Digugat di AS karena 'Setor' Uang Preman ke ISIS