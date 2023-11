Top 3 Dunia: 4 Propaganda Israel, Tekanan Dunia untuk Israel, Saran Trump soal Konflik di Gaza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Dunia, Sabtu, 11 November 2023, masih didominasi berita-berita dari serangan Israel ke Gaza. Berita pertama adalah tentang empat propaganda Israel yang membenarkan kejahatan perang di Gaza. Israel sejauh ini telah membunuh lebih dari 11 ribu warga Palestina.

Berita kedua adalah soal tekanan dunia terhadap Israel. Seiring bertambahnya jumlah korban jiwa, Israel menghadapi tekanan internasional yang juga meningkat, termasuk dari sekutu utamanya Amerika Serikat, untuk melindungi warga sipil Palestina di Gaza.

Berita terakhir datang dari Donald Trump. Mantan Presiden AS dan kandidat terkuat Presiden AS ini menyarankan Amerika untuk lepas tangan dalam konflik Hamas Israel sebab tidak mungkin AS berdiri sebagai perantara damai.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya

4 Propaganda Israel untuk Membenarkan Kejahatan Perang di Gaza

Serangan mendadak kelompok pejuang Palestina di Gaza, Hamas, ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu membuat negara Zionis itu murka. Tak hanya menewaskan 1.200 warga Israel, mayoritas militer dan polisi, Hamas juga berhasil menyandera sekitar 240 orang, baik warga Israel maupun warga asing.

Sebagai balasan, hanya beberapa jam setelah serangan Hamas, Israel membombardir jalur Gaza secara brutal. Hingga Sabtu 11 November 2023, lebih dari 11 ribu warga Palestina dibantai Israel, sebagian besar adalah perempuan anak-anak.

Selanjutnya, baca di sini.

Jumlah Korban Meningkat, Israel Ditekan Dunia untuk Hentikan Serangan ke Gaza

Israel menghadapi tekanan internasional yang meningkat, termasuk dari sekutu utamanya Amerika Serikat, untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil Palestina di Gaza ketika jumlah korban tewas meningkat dan pertempuran kian gencar di dekat rumah sakit.

Jumlah warga Palestina yang tewas dalam pengeboman di daerah kantong pantai dalam lima minggu terakhir meningkat di atas 11.000 orang, menurut pejabat kesehatan Gaza, ketika pasukan Israel mengobarkan perang terhadap militan Hamas yang melakukan serangan mematikan pada 7 Oktober di Israel selatan.

Selanjutnya, baca di sini.

Donald Trump Sarankan AS Lepas Tangan dari Konflik Israel-Palestina

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan agar Washington lepas tangan dari konflik Israel-Hamas dan “membiarkannya terjadi”.

Dalam sebuah wawancara dengan Univision, Trump mengatakan bahwa mendiang pengusaha Israel-Amerika dan pendonor utama Partai Republik Sheldon Adelson telah berulang kali memperingatkannya bahwa tidak mungkin menjadi perantara kesepakatan antara Israel dan Palestina karena tingkat permusuhan antara kedua pihak.

Selanjutnya, baca di sini.

