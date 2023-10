Top 3 Dunia: Cap Teroris di Instagram Palestina, Erdogan Sebut Serangan ke Gaza Genosida

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler di kanal Dunia Tempo.co atau Top 3 Dunia Minggu pagi, 22 Oktober 2023, semuanya menyangkut serangan Israel ke Gaza. Berita terbanyak di baca adalah tentang permintaan maaf Meta karena menyisipkan kata teroris pada profil Instagram Palestina.

Berita lainnya dalah tentang pernyataan Presiden Turki Erdogan bahwa serangan Israel di Gaza, yang menurutnya merupakan genosida, dan mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan.

Selain itu juga berita tentang unjuk rasa mendukung Palestina di Sydney, Australia, diikuti oleh tak kurang dari 15 ribu orang. Mereka mengikuti demo yang diizinkan pihak berwenang beberapa jam sebelum aksi dimulai.

Meta Minta Maaf karena Menyisipkan 'Teroris' pada Profil Instagram Palestina

Meta telah meminta maaf karena memasukkan kata "teroris" ke dalam bio profil beberapa pengguna Palestina. Menurut The Guardian, masalah ini memengaruhi pengguna dengan kata "Palestina" yang ditulis dalam bahasa Inggris di profil mereka bersama dengan emoji bendera Palestina dan frasa Arab "alhamdulillah" - yang diterjemahkan menjadi dalam bahasa Inggris menjadi "Praise be to God".

Namun, setelah mengklik "lihat terjemahan", penonton diberikan terjemahan bahasa Inggris yang berbunyi: "Alhamdulillah, teroris Palestina berjuang untuk kebebasan mereka". Isu ini menjadi perhatian pengguna Tikok ytkingkhan yang menguji kalimat tersebut di akun Instagram miliknya.

Baca Juga: 100 Ribu Pengunjuk Rasa Turun di London Dukung Palestina

Kini, setelah video pengguna TikTok itu viral di dunia maya, Meta mengeluarkan permintaan maaf karena menambahkan kata "teroris" ke bios beberapa pengguna Instagram Palestina. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka telah memperbaiki masalah "yang secara singkat menyebabkan terjemahan bahasa Arab yang tidak tepat" di beberapa produknya.

“Kami dengan tulus meminta maaf atas kejadian ini,” kata juru bicara Meta kepada The Guardian.

Berita selengkapnya bisa Anda baca di sini

Erdogan Sebut Operasi Militer Israel di Gaza sebagai Genosida

Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Jumat meminta Israel menghentikan serangannya di Gaza, yang menurutnya merupakan genosida, dan mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Turki mendukung Palestina, mendukung solusi dua negara terhadap konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun, dan menjadi tuan rumah bagi anggota kelompok militan Hamas. Mereka telah menawarkan untuk menjadi penengah dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza yang terjebak di Mesir karena perbatasan ditutup.

Meskipun pada awalnya mengutuk kematian warga sipil dan menyerukan untuk menahan diri ketika berupaya memperbaiki hubungan dengan Israel setelah bertahun-tahun bermusuhan, Ankara telah memperkuat sikapnya terhadap Israel ketika pertempuran dan krisis kemanusiaan di Gaza semakin meningkat.

Berita selengkapnya bisa Anda baca di sini

Belasan Ribu Peserta Unjuk Rasa Pro-Palestina di Australia

Ribuan orang mengambil bagian dalam unjuk rasa pro-Palestina di kota terbesar Australia, Sydney, pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023. Demo ini mendapatkan izin pada menit-menit terakhir di tengah kekhawatiran setelah beberapa demosntran pada unjuk rasa sebelumnya meneriakkan slogan-slogan anti-Yahudi.

Para pengunjuk rasa di seluruh dunia pada hari Jumat menuntut diakhirinya pemboman Israel di Gaza setelah hampir dua minggu serangan udara dan artileri yang intens yang menurut pihak berwenang di jalur sempit tersebut telah menewaskan 4.100 orang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah pada hari Jumat untuk “berjuang sampai kemenangan” di Gaza, menandakan tidak ada jeda dalam pemboman militernya dan memperkirakan invasi ke daerah kantong tersebut setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.400 orang di Israel dan menyandera.

Berita selengkapnya bisa Anda baca di sini