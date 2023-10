Jelang Kunjungan Biden, Jenderal AS Bertolak ke Israel untuk Beri Dukungan Lawan Hamas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal senior Amerika Serikat yang mengawasi pasukan Amerika di Timur Tengah melakukan perjalanan mendadak ke Israel pada Selasa 17 Oktober 2023. Ia mengatakan berharap untuk memastikan militer Israel memiliki apa yang dibutuhkan saat mereka berperang dalam perang yang semakin mendalam melawan pejuang Palestina Hamas.

Kunjungan Jenderal Angkatan Darat Michael “Erik” Kurilla, kepala Komando Pusat AS, adalah kunjungan terbaru seorang pejabat senior AS ke Israel menjelang serangan darat yang diperkirakan akan dilakukan oleh militer Israel di Gaza. Hal ini terjadi sehari sebelum rencana kunjungan Presiden AS Joe Biden ke negara tersebut yang dijadwalkan pada Rabu.

Militer AS meningkatkan postur militernya di kawasan ini, dengan tujuan untuk mencegah Iran dan kelompok lain yang didukung Iran terlibat dalam konflik tersebut. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran internasional akan perang regional yang lebih luas.

Pentagon juga mengirimkan persenjataan, termasuk pertahanan udara dan amunisi, ke Israel.

“Saya di sini untuk memastikan Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, khususnya fokus untuk menghindari pihak lain memperluas konflik,” kata Kurilla kepada Reuters, yang ikut melakukan perjalanan bersamanya, dalam sambutan singkat sebelum mendarat.

Baca Juga: Gaza Terancam Wabah akibat Serangan Bom dan Blokade Israel

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Kurilla dijadwalkan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin militer Israel, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan pertahanan sekutu dekat AS tersebut.

Israel meminta bantuan militer darurat sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp156,5 triliun kepada Amerika Serikat, menurut berita yang disiarkan The New York Times pada Senin malam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Harian tersebut, yang mengutip tiga pejabat yang mengetahui perihal tersebut, mengatakan bahwa paket bantuan tersebut sedang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang (RUU) oleh Kongres AS melalui koordinasi dengan Gedung Putih.

RUU itu juga mencakup dana yang diupayakan pemerintahan Biden untuk Ukraina, Taiwan, dan perbatasan AS-Meksiko, sebut harian itu.

Pada Minggu, Ketua Senat Mayoritas Chuck Schumer mengatakan dalam kunjungannya ke Israel bahwa anggota parlemen AS menyediakan untuk Tel Aviv amunisi 155 milimeter, amunisi pengganti untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, bom berkendali presisi, dan perlengkapan JDAM untuk mengubah bom standar menjadi amunisi presisi.

Pilihan Editor: Biden Putuskan Temui Netanyahu Besok, Tunjukkan Dukungan ke Israel Lawan Hamas



REUTERS