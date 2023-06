4 Hal tentang Wagner, Organisasi Tentara Bayaran Rusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberontakan Wagner Group atau Grup Wagner di Rusia yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin diduga sebagai agenda yang telah diatur, menurut analis Michael Bociurkiw dari Dewan Atlantik.

Mengutip Sky.com, Bociurkiw beranggapan pengasingan Prigozhin ke Belarusia bisa menyembunyikan rencana peristiwa pada masa mendatang. “Kami tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini sebenarnya agenda yang diatur Kremlin, mungkin untuk bersih-bersih pejabat tinggi atau menguji kesetiaan orang-orang di militer," katanya, Selasa 27 Juni 2023.

Fakta tentang grup Wagner

1. Embrio Wagner

Mengutip artikel Sergey Sukhankin, Russian PMCs in the Syrian Civil War: From Slavonic Corps to Wagner Group and Beyond, Grup Wagner berawal dari korps kecil Slavonic Corps. Pasukan tersebut dibentuk oleh mantan prajurit elite Rusia, Dmitry Utkin saat dirinya bekerja di perusahaan militer swasta, Moran Security Group.

2. Pendiri Wagner

Meskipun saat ini dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin, tapi menurut beberapa sumber, Grup Wagner didirikan oleh Dmitry Utkin. Ia mantan Komandan dari Unit Pasukan Khusus 2nd Separate Special Forces Brigade atau Spetsnaz yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Rusia.

3. Nama Wagner

Asal-usul nama Wagner persisnya masih dianggap misteri. Tapi, mengutip Economist, Wagner diyakini diambil dari nama komposer Jerman favorit Adolf Hitler, Richard Wagner. Penamaan Wagner oleh Dmitry Utkin diyakini timbul karena dia seorang neo-Nazi.

4. Sepak Terjang Grup Wagner

Grup Wagner untuk mewadahi tentara bayaran yang bekerja di bawah perusahaan militer swasta. Grup Wagner memiliki peran yang signifikan dalam invasi Rusia atas Ukraina, peran tersebut ditandai dengan krisis yang terjadi di Crimea, perebutan Donbas, dan yang terbaru penaklukan Bakhmut. Grup Wagner diduga juga memiliki peran keterlibatan dalam konflik yang dimiliki oleh Rusia, seperti di Suriah, Sudan Selatan, Mali.

