Dijerat Berbagai Tuduhan, Donald Trump Raup Sumbangan Kampanye Rp 104 M

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar US$ 7 juta atau setara Rp 104 miliar untuk kampanye pemilihan presiden. Sumbangan itu terkumpul sejak ia didakwa dengan berbagai tuduhan. Pesannya bahwa kasus hukum yang menjeratnya terus bergema di kalangan pendukung setia.

"Presiden Trump Mengumpulkan Lebih Dari US$ 6,6 Juta dan Masih Bertambah Sejak Jack Smith Mengumumkan Penuntutan Politik," tulis tim kampanye Trump dalam email kepada para pendukungnya, Rabu, 14 Juni 2023. Jack Smith adalah penasihat khusus AS yang sedang menyelidikinya.

Lebih dari US$ 4,5 juta dana kampanye berasal dari penggalangan dana digital sementara US$ 2,1 juta diperoleh dari acara donor pada Selasa di Trump's Bedminster Club di New Jersey. Seorang juru bicara Trump, yang merupakan calon presiden dari Partai Republik 2024, mengirim email kepada Reuters. Ia menyatakan bahwa penggalangan dana telah melewati batas US$ 7 juta sejak dakwaan diumumkan pada Kamis.

Dalam surat dakwaan, Trump dituduh secara ilegal menyimpan dokumen rahasia pemerintah setelah meninggalkan Gedung Putih. Ia juga dituduh bersekongkol untuk menghalangi penyelidikan federal atas masalah tersebut.

Donald Trump berusaha mengarahkan dakwaan sebagai serangan yang dipimpin Partai Demokrat untuk menjatuhkannya dari pemilihan 2024. Dakwaan itu dinilai dirancang untuk menyakiti Partai Republik, 30 persen di antaranya dianggap sebagai pendukung Trump yang teguh.

Baca Juga: Pengibaran Bendera AC Milan Iringi Pemakaman Silvio Berlusconi

"Mereka tidak mengejar saya, mereka mengejar ANDA," tulis Trump dalam email penggalangan dana pada hari Rabu, sehari setelah dia didakwa. Dia mengaku tidak bersalah atas semua 37 dakwaan di pengadilan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jajak pendapat menunjukkan bahwa strategi Trump berhasil. Sebagian besar pemilih dari Partai Republik yaitu 81 persen percaya bahwa tuduhan terhadap Trump bermotivasi politik.

Trump juga menikmati penggalangan dana dari dakwaan di New York sebagai bagian dari kasus yang melibatkan uang suap yang dibayarkan kepada bintang porno. Setelah muncul kabar pada bulan Maret bahwa Trump akan dituntut, kampanyenya berhasil terkumpul US$ 7 juta dalam tiga hari, menurut penasihat senior Jason Miller.

Saingan terdekat Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, Gubernur Florida Ron DeSantis, memiliki dana perang politik sekitar US$ 85 juta, yang saat ini disimpan di rekening negara.

REUTERS

Pilihan Editor: Ledakan Nord Stream: Intelijen Belanda Sudah Peringatkan CIA tentang Rencana Ukraina