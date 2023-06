Jadi Mantan Presiden AS Pertama Hadapi Dakwaan Federal, Donald Trump akan Hadiri Sidang di Miami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump akan muncul di pengadilan federal di Miami, Florida pada Selasa pekan depan, setelah didakwa atas penanganan dokumen rahasia, kata pengacaranya seperti dilansir Reuters pada Jumat 9 Juni 2023.

Ia menjadi mantan presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa di pengadilan federal.

Donald Trump telah didakwa oleh dewan juri federal karena menyimpan dokumen rahasia pemerintah dan menghalangi keadilan, menurut seorang pengacara mantan presiden AS dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.

Trump menghadapi tujuh tuntutan pidana dalam kasus federal, kata sumber itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Kasus pidana, yang dibawa oleh Departemen Kehakiman AS, merupakan kemunduran hukum lainnya bagi Trump saat ia berusaha untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan AS tahun depan. Dia sudah menghadapi kasus kriminal di New York yang akan diadili pada Maret.

Trump mengatakan di media sosial bahwa dia telah dipanggil untuk hadir di gedung pengadilan federal di Miami pada Selasa 13 Juni 2023. "AKU ADALAH PRIA YANG TIDAK BERSALAH!" tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Juru bicara Penasihat Khusus Jack Smith, pejabat Departemen Kehakiman yang menangani penyelidikan, menolak berkomentar. Adalah ilegal bagi pemerintah untuk berkomentar secara terbuka tentang masalah dewan juri yang masih disegel.

Dakwaan itu tetap dirahasiakan, dan bahkan Trump sendiri belum melihat apa yang dikatakannya. Tim hukumnya diberitahu tentang tujuh dakwaan sebagai bagian dari panggilan yang memerintahkan Trump untuk hadir di pengadilan, kata sumber itu.

Berbicara di CNN, pengacara Trumpm Jim Trusty, mengatakan tuduhan itu termasuk konspirasi, pernyataan palsu, menghalangi keadilan, dan menyimpan dokumen rahasia secara ilegal di bawah Undang-Undang Spionase. Dia mengharapkan untuk melihat dakwaan antara sekarang hingga Selasa.

Reuters tidak dapat secara independen mengonfirmasi tuduhan spesifik apa yang dihadapi Trump. Dalam pernyataan di bawah sumpah di pengadilan federal tahun lalu, seorang agen FBI mengatakan ada kemungkinan alasan untuk meyakini bahwa beberapa kejahatan telah dilakukan, termasuk menghalangi dan menyimpan secara ilegal catatan pertahanan yang sensitif.

Departemen Kehakiman telah menyelidiki apakah Trump salah menangani dokumen rahasia yang dia simpan setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021.

Penyelidik menyita sekitar 13.000 dokumen dari perkebunan Trump di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, hampir setahun yang lalu. Seratus ditandai sebagai rahasia, meskipun salah satu pengacara Trump sebelumnya mengatakan semua catatan dengan tanda rahasia telah dikembalikan ke pemerintah.

Trump sebelumnya membela penyimpanan dokumennya, menyarankan dia mendeklasifikasikannya saat menjadi presiden. Namun, Trump belum memberikan bukti tentang hal ini dan pengacaranya telah menolak untuk membuat argumen tersebut dalam pengajuan pengadilan.

Ini akan menjadi panggilan pengadilan kedua bagi Trump dalam hitungan bulan, setelah dewan juri New York mendakwanya pada April lalu atas uang tutup mulut terhadap bintang film porno yang menyebutnya berselingkuh menjelang pilpres 2016.

REUTERS