Donald Trump: Saya Didakwa atas Penyelidikan Dokumen Rahasia

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa dia telah didakwa atas penanganan dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya.

Seperti dilansir Reuters, ini menjadi ancaman hukum paling serius bagi mantan presiden Amerika Serikat itu yang membahayakan upayanya untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih.

"Pemerintahan Biden yang korup telah memberi tahu pengacara saya bahwa saya telah Didakwa, tampaknya karena Boxes Hoax," tulis Trump di platformnya, Truth Social.

Ini menjadi momen bersejarah bagi Amerika Serikat karena untuk pertama kali sepanjang ratusan tahun keberadaan AS, mantan panglima tertinggi menghadapi tuntutan federal.

Tidak ada konfirmasi segera dari Departemen Kehakiman mengenai pernyataan Trump, meskipun beberapa media AS termasuk The New York Times mengutip sumber yang mengatakan bahwa Trump memang telah didakwa.

Dalam postingannya, Trump, yang mencalonkan diri sebagai presiden lagi, mengatakan dia telah dipanggil ke gedung pengadilan federal pada Selasa di Miami.

"Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat," tulisnya.

Pengumuman Trump datang sehari setelah media AS mengatakan jaksa federal telah memberi tahu pengacara mantan presiden bahwa dia adalah target penyelidikan atas penanganannya terhadap dokumen rahasia.

Dia sudah menjadi mantan atau presiden duduk pertama yang didakwa melakukan kejahatan - terkait pembayaran uang tutup mulut menjelang pemilu kepada seorang bintang porno yang mengatakan dia berselingkuh dengannya.

Dakwaan itu, yang dijatuhkan oleh jaksa wilayah Manhattan, disampaikan pada Maret.

Masih belum jelas persis apa yang dituduhkan kepada Trump dalam kasus terbaru. Trump, yang minggu depan akan berusia 77 tahun, telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Penasihat khusus Jack Smith, yang ditunjuk oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland, telah menyelidiki dokumen rahasia yang disimpan Trump di kediamannya di Mar-a-Lago di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih.

FBI mengambil sekitar 11.000 dokumen setelah memberikan surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago pada Agustus. Trump dapat menghadapi tuduhan menghalangi keadilan setelah menghabiskan berbulan-bulan menolak upaya untuk mengembalikan dokumen tersebut.

Trump akhirnya menyerahkan 15 kotak yang berisi hampir 200 dokumen rahasia ke Arsip Nasional pada Januari tahun lalu, tetapi dipanggil untuk setiap catatan luar biasa yang dimilikinya.

Penyelidik telah menyelidiki beberapa dugaan upaya untuk menghalangi mereka mendapatkan akses ke dokumen dan rekaman dari kamera keamanan di dekat gudang di Mar-a-Lago tempat dokumen disimpan.