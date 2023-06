Bentrokan di Perbatasan Iran dan Afghanistan karena Sengketa Air

TEMPO.CO, Jakarta - Bentrokan terjadi di perbatasan Afghanistan dan Iran sepanjang akhir pekan lalu hingga membuat seorang pejabat di Taliban mengancam akan menaklukkan Iran. Bentrokan itu terjadi di tengah naiknya ketegangan dan sengketa air yang sedang berlangsung.

Sejumlah rekaman video dan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan militan Taliban dan tentara Iran saling baku tembak dekat sebuah pos pemeriksaan di area perbatasan Afghanistan-Iran. Kejadian ini menewaskan setidaknya satu militan Taliban dan dua petugas keamanan Iran.

#Afghanistan / #Iran : #Taliban released a video of their attack on an #Iranian border post during the recent clashes.

TB apparently operates an HMMWV with M240 machine gun (former #USA/#NATO supplies), AK rifles and RPG-7 Launcher with PG-7V rocket. pic.twitter.com/MHS1m6l2jC