Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya Sejagat, Geser Bos LV

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Tesla Elon Musk kembali menjadi orang terkaya sedunia. Harta Elon Musk melampaui taipan Bernard Arnault yang merupakan bos merek mewah Louis Vuitton, setelah saham LVMH turun 2,6 persen di perdagangan Paris.

Elon Musk dan Bernard Arnault bersaing ketat untuk posisi teratas tahun ini di Bloomberg Billionaires Index. Bloomberg merilis daftar 500 orang terkaya di dunia.

Arnault, pria berusia 74 tahun warga negara Prancis ini, pertama kali melampaui Elon Musk pada Desember. Saat itu industri teknologi sedang berjuang mengatasi ekonomi yang melambat. Di sisi lain barang mewah tetap tahan terhadap guncangan inflasi. LVMH, yang didirikan Arnault adalah pemilik merek mewah termasuk Louis Vuitton, Fendi, dan Hennessy.

Keyakinan terhadap ketahanan barang mewah mulai memudar di tengah tanda-tanda melambatnya pertumbuhan ekonomi, terutama di pasar Cina. Saham LVMH anjlok sekitar 10 persen sejak April, yang membuat kekayaan bersih Arnault anjlok US$ 11 miliar dari dalam satu hari.

Sementara itu Elon Musk, telah memperoleh lebih dari US$ 55,3 miliar tahun ini yang sebagian besar berasal dari saham Tesla. Pembuat mobil yang berbasis di Austin, yang menyumbang 71 persen dari kekayaannya itu, membukukan kenaikan kekayaan 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kekayaan Elon Musk sekarang bernilai sekitar US$ 192,3 miliar, sementara Arnault sekitar US$ 186,6 miliar.

Elon Musk terus memperluas bisnisnya hingga ke Asia. Pada Kamis, Elon Musk baru saja kembali dari Cina. Ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang dan pejabat lainnya. Kunjungan yang dilakukan di tengah memanasnya ketegangan AS-Cina, menunjukkan tanda bahwa negara Tirai Bambu ini adalah pasar penting bagi Tesla.

Selama kunjungan tersebut, Qin berusaha meyakinkan Musk bahwa Cina terbuka untuk bisnis asing dan akan terus menawarkan lingkungan bisnis yang ramah. Elon Musk juga dilaporkan mengisyaratkan ekspansi lebih lanjut di Cina.

