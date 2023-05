5 Daftar Kereta Api Tercepat di Dunia, Dua dari Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Era perkembangan transportasi publik menjadikan kereta api sebagai salah satu pilihan paling efisien. Di sejumlah negara, kereta api adalah moda transportasi utama yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Tak heran jika kecepatan kereta api saat ini menjadi perhatian utama para insinyur di seluruh dunia.

Mulai dari pengembangan teknologi hingga peningkatan infrastruktur, serangkaian upaya terus dilakukan untuk menciptakan kereta api dengan kecepatan optimal. Sebagai bentuk transportasi yang tak tergantikan, kereta api terus mengguncang batas kecepatan dengan berbagai terobosan.

Negara-negara maju kini saling bersaing dalam inovasi kereta api demi efektivitas mobilisasi masyarakatnya. Melansir dari hsrail.org, berikut daftar kereta cepat di dunia versi High Speed Rail Alliance.

1. TGV, Prancis

Rekor kecepatan dunia saat ini untuk kereta komersial beroda baja dipegang oleh Train à Grande Vitesse (TGV) asal Prancis dengan kecepatan 574,8 kilometer per jam. Kecepatan itu dicapai pada 3 April 2007 di lintasan LGV Est. Rangkaian kereta dan jalurnya telah dimodifikasi untuk menguji desain baru.

2. G27 dan G39, Cina

Kereta berjadwal tetap tercepat ada di rute Beijing–Shanghai. Jalur ini dibuka pada 2011 dan dirancang untuk kecepatan 380 kilometer per jam, tetapi kemudian dibatasi hanya untuk 350 kilometer per jam.

Kereta G27 dan G39 dapat menempuh sekitar 1.028 kilometer antara Beijing dan Nanjing dalam waktu 193 menit dengan kecepatan rata-rata 318 kilometer per jam. Kedua kereta itu lantas menjadi kereta tercepat dalam hal waktu tempuh dari stasiun ke stasiun.

3. CRH3, Cina

Jalur kecepatan tinggi Beijing–Shanghai juga memegang rekor dunia untuk rangkaian kereta tanpa modifikasi yang mencapai 486,1 kilometer per jam pada Desember 2010. Kereta Beijing ke Shanghai tercepat ini menempuh jarak 1.302 kilometer dalam waktu 4 jam 18 menit, setara dengan Chicago–New York di Amerika Serikat (AS).

4. Al Boraq, Maroko

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jalur berkecepatan tinggi Maroko yang baru dioperasikan menempatkannya sebagai salah satu negara dengan kereta api tercepat di dunia. Kereta setiap jam menempuh jalur cepat sepanjang 194 kilometer dari Tangier ke Kenitra hanya dalam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 233 kilometer per jam.

Dari Kenitra, kereta berlanjut ke Casablanca di jalur konvensional. Jalur berkecepatan tinggi lainnya direncanakan segera dibangun.

5. The Acela, AS

Kereta ini menjadi yang tercepat di Amerika Utara. Kecepatan The Acela mencapai 241,4 kilometer per jam di Connecticut dan Pulau Rhode. Sementara itu, Amtrak sedang meningkatkan trek di New Jersey dengan kecepatan 257,5 kilometer per jam.

Itulah daftar beberapa kereta api tercepat di dunia yang beroperasi saat ini. Sejumlah negara lain juga tengah mengembangkan proyek eksperimen kereta api supercepat, misalnya L0 Series dari Jepang dengan kecepatan hingga 603 kilometer per jam dan HEMU-430X dari Korea Selatan dengan kecepatan hingga 421,4 kilometer per jam.

Pilihan editor: Top 3 Dunia: Sekutu Putin, Utang AS, Proyek Kereta Cepat di Asia Tenggara

SYAHDI MUHARRAM