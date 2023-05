5 Daftar Geng Motor Terbesar di AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara dengan komunitas otomotif terbesar di dunia, termasuk geng motor ribuan anggota. Tak ada perwujudan kebebasan yang lebih besar dari mereka pengendara motor beratribut klub terbesar di AS.

Ketika mengenakan rompi dengan emblem geng motor kebanggan mereka, seseorang menyiratkan sesuatu tentang siapa mereka dan nilai-nilai yang mereka bawa. Simak daftar geng motor AS terbesar dan paling terkenal berikut ini.

5. The Pagans (Pagan’s Motorcycle Club)

Geng motor ini menjadi cukup unik karena didirikan oleh ahli biokimia senior dari National Institute of Health, Lou Dobkins. Dihormati sebagai seorang ilmuwan di dalam laboratorium, Dobkins secara bersamaan siap merobek jalan raya di seluruh Pantai Timur bersama geng motor yang mulanya terbentuk pada 1959 di George’s County, Maryland.

Emblem The Pagans menampilkan dewa api Norse, Surtr, duduk bersila dengan pedang apinya. Saat ini, ada sekitar 400 anggota emblem lengkap yang tersebar di 44 cabang seluruh AS Timur.

4. The Mongols (Mongols Motorcycle Club / Mongol Brotherhood / Mongol Nation)

Berdiri berkat peran para veteran Hispanik Vietnam yang kembali dari perang pada 1969, geng motor ini dibentuk di Montebello, sebuah kota di San Gabriel Valley, Los Angeles, California. Sulit untuk mengatakan berapa banyak anggota resmi The Mongols yang ada, tetapi pihak berwenang memperkirakan antara 1.000–1.500. Jumlah sesungguhnya mungkin lebih besar mengingat bagaimana mereka baru saja memperluas wilayah cakupan ke Australia.

Berbeda dengan emblem kebanyakan geng motor yang tidak menampilkan sosok seseorang bersepeda motor, emblem geng The Mongols justru sebaliknya. Emblem mereka berwarna hitam di atas putih, secara jelas menunjukkan pengendara dengan nuansa gelap dan ekor kuda panglima perang Mongolia yang melaju di atas helikopter.

3. The Vagos (Vagos Motorcycle Club)

Juga dikenal sebagai “Green Nation”, The Vagos adalah geng motor paling dominan di AS Barat Daya meskipun mereka juga memiliki cabang di seluruh negeri—bahkan Ontario, Kanada, Meksiko, dan Eropa. Secara keseluruhan, setidaknya ada 4.000 anggota The Vagos di seluruh dunia.

Istilah “Vagos” dalam bahasa Spanyol merujuk pada seseorang yang menjalani gaya hidup nomaden, bebas, dan kadang berbahaya. Warna geng ini adalah hitam, merah, hijau hutan gelap, dan hijau limau yang mencolok. Emblem mereka menampilkan Loki, dewa kekacauan Norse yang identik dengan tipu muslihat.

2. The Bandidos (Bandidos Motorcycle Club / Bandido Nation)

Geng motor The Bandidos dibentuk pada 1966 di Texas. Saat ini, sebanyak 2.400 anggota klub tengah berkendara di 22 negara seluruh dunia.

Selama bertahun-tahun, ada perdebatan tentang apakah karakter kartun di emblem geng motor ini—sosok orang Meksiko kecil yang gagah dengan enam penembak di satu tangan serta pedang di tangan lainnya, mengenakan sombrero dan ponco berukuran besar—terinspirasi oleh “Frito Bandito”, maskot keripik jagung Fritos.

Frito Bandito pernah menjadi wajah Fritos sampai 1970-an sebelum Komite Anti-Pencemaran Nama Baik Meksiko-Amerika akhirnya mengajukan gugatan kelompok bernilai jutaan dolar. Gugatan tersebut berdasar pada karakter Frito Bandito yang diduga menimbulkan stereotipe negatif.

1. The Hells Angels (Hells Angels Motorcycle Club / HAMC)

Daftar geng motor AS tak lengkap jika The Hells Angels tidak ada di dalamnya. Walau mereka bukan klub terbesar dalam jumlah (diperkirakan ada 2.300 anggota di 230 cabang di 26 negara), The Hells Angels adalah geng motor yang paling mudah dikenali dan sangat melambangkan budaya sepeda motor. Nyatanya, mereka lebih dari sekadar klub motor: Di AS dan Kanada, organisasi ini tergabung sebagai Hells Angels Motorcycle Incorporation.

Yang paling terkenal dari semua anggota The Hells Angels adalah Sonny Barger, presiden cabang Oakland selama masa kejayaan klub pada 1960-an. Penikmat serial televisi AS pasti akan mengenali Barger dalam perannya sebagai Lenny “The Pimp” Janowitz di Sons of Anarchy.

SYAHDI MUHARRAM