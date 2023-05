KBRI Seoul: Hyundai Ioniq Motif Batik akan Diluncurkan di GIIAS 2023

Iklan

TEMPO.CO, Seoul - Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai, akan meluncurkan model terbaru mobil listrik Ioniq dengan motif Batik Solo hasil kerja sama dengan pemerintah Indonesia di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada 11 Agustus 2023.

“Mudah-mudahan bisa launching sukses,” kata Wakil Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Zelda Wulan Kartika dalam dialog bersama 13 jurnalis peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di kantor KBRI Seoul, Selasa, 30 Mei 2023.

Zelda menuturkan mobil listrik ini ditargetkan untuk pasar Indonesia terlebih dahulu. Jika dirasa sukses, maka akan dikembangkan untuk dijual pula di Korea Selatan.

Ia hakulyakin mobil listri Hyundai dengan sentuhan desain batik ini akan diterima baik oleh masyarakat Indonesia dan Korea Selatan nantinya. Pasalnya penggunaan mobil listrik di kedua negara dinilai terus berkembang. “Mereka (Hyundai) ingin liat dulu demand-nya dari pasar. Jika dipandang sukses akan dikembangkan termasuk ke Korea juga,” tuturnya.

Alasan mengapa batik Solo yang bakal dipakai oleh Hyundai, kata Zelda, tidak ada kaitannya dengan status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang merupakan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Yang bersedia (diajak kerja sama) Bapak Wali Kota Solo, yang lain (kepala daerah) agak susah pendekatannya. As simple as that,” ucap dia.

Zelda berharap peluncuran Hyundai dengan motif batik ini bisa sukses di pasaran sehingga kebudayaan asli Indonesia bisa semakin mendunia. “Batik ini harus di-promote terus-terusan khususnya oleh sesuatu yang jadi tren ke depan,” ujarnya.

