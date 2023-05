Diburu Paparazi, Pangeran Harry dan Meghan Nyaris Berakhir Seperti Putri Diana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry, istrinya Meghan, dan ibunya Doria Ragland terlibat dalam pengejaran mobil yang nyaris berakhir bencana setelah diikuti oleh paparazi, menurut juru bicaranya pada Rabu 17 Mei 2023.

Sekelompok paparazi yang sangat agresif mengejar mereka setelah menghadiri acara gala ulang tahun ke-50 Ms Foundation for Women di New York, Amerika Serikat, Selasa malam.

"Pengejaran tanpa henti ini, yang berlangsung selama dua jam, mengakibatkan beberapa tabrakan hampir melibatkan pengemudi lain, pejalan kaki, dan dua petugas NYPD (Departemen Kepolisian New York)," kata juru bicara Harry.

Insiden ini mengingatkan kembali atas tragedi yang menimpa ibunda Harry, Putri Diana. Ia tewas pada usia 36 tahun dalam kecelakaan mobil di Paris pada 1997. Saat itu, Diana dan kekasihnya, Dodi Al Fayed, berada dalam mobil sedang dikejar paparazi yang mengikuti sang putri.

Insiden itu juga terjadi setelah Meghan dan Harry menghadiri penampilan publik pertama mereka sejak penobatan Raja Charles III.

Meghan Markle, 41 tahun, menerima Women of Vision Award dari Ms Foundation, atas "advokasi globalnya untuk memberdayakan dan mengadvokasi atas nama perempuan dan anak perempuan".

"Tidak ada kata terlambat untuk memulai," ujar sang The Duchess of Sussex, pada acara di New York. "Kamu bisa menjadi visioner dalam hidupmu sendiri... Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan."

