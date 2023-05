10 Pulau Terbesar di Dunia, Ada Kalimantan dan Sumatera

TEMPO.CO, Jakarta - Arti pulau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air laut, sungai atau di danau. Di dunia, pulau memiliki luas yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa negara yang termasuk memiliki pulau terbesar di dunia.

Lalu, apa saja pulau terbesar di dunia, berikut beberapa daftarnya. Beberapa diantaranya adalah pulau di Indonesia yang dilansir dari britannica.com.

1. Greenland

Greenland terletak di Samudera Atlantik bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Greenland sendiri masih menjadi bagian dari negara Denmark. Selain itu, luas wilayahnya juga tiga kali lebih besar dari wilayah Texas yaitu 2.166.086 km2.

2. New Guinea

Pulau terbesar di dunia selanjutnya adalah New Guinea, yang terletak di sebelah utara Australia yang memiliki luas 821.400 km2. New Guinea dibagi menjadi dua wilayah, sebelah baratnya merupakan wilayah Indonesia dan di bagian timur yaitu Papua Nugini. Walau demikian, New Guinea menjadi pulau dengan jumlah penduduk sedikit.

3. Kalimantan

Di posisi ketiga ada Kalimantan atau Borneo yang berada di Indonesia dengan luas 748.168 km2. Kalimantan sendiri memiliki hutan hujan lebat dengan beragam jenis flora dan fauna. Diantaranya termasuk Rafflesia Arnoldi, yang merupakan flora terbesar di dunia.

4. Madagaskar

Berikutnya ada Madagaskar dengan luas 587.295 km2. Madagaskar terletak 250 mil di lepas pantai Afrika. Tempat ini juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar yang sangat unik, termasuk diantaranya sekitar 40 spesies lemur dan 800 spesies kupu-kupu.

5. Baffin

Baffin yang menjadi pulau terbesar di Kanada juga menjadi salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas 507.451 km2. Baffin terletak di wilayah utara Kanada Nunavut. Nama Baffin sendiri diberikan oleh seorang navigator Inggris abad ke-17 yaitu William Baffin.

6. Sumatera

Sumatera juga masuk dalam daftar pulau terbesar di dunia dengan luas 443.066 km2. Sumatera juga memiliki sejumlah situs Warisan Dunia UNESCO pada 2004, seperti Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, dan Kerinci Seblat.

7. Honshu

Honshu menjadi pulau terbesar di Jepang dengan luas 227.898 km2. Di Honshu sendiri juga terdapat gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji dan danau terbesar yaitu Danau Biwa. Di Honshu sendiri juga ada kota-kota yang terkenal sebagai produsen beras dan sayuran. Diantaranya kota Niigata yang dikenal sebagai produsen beras penting serta ada kota Yamanashi sebagai daerah penghasil buah-buahan.

8. Victoria

Salah satu dari Kepulauan Arktik Kanada dengan luas 217.291 km2 adalah pulau Victoria. Victoria menjadi pulau terbesar kedelapan di dunia dan ada di urutan kedua di Kanada. Melansir britannica.com, pulau ini ditemukan pertama kali pada 1838 oleh Thomas Simpson, dan pertama kali dieksplorasi oleh John Rae tahun 1851.

9. Britania Raya

Britania Raya terletak di lepas pantai barat laut daratan Eropa dengan luas pulaunya mencapai 209.331 km2. Wilayah-wilayah di Britania Raya terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan Wales. Selain itu, pada 2011 jumlah penduduk di Britania ini mencapai 61 juta jiwa, sehingga menjadikannya pulau terbanyak nomor tiga setelah Pulau Jawa di Indonesia, dan Honshu di Jepang.

10. Ellesmere

Terakhir yaitu pulau Ellesmere yang berada dalam Kepulauan Arktik Kanada. Pulau ini termasuk dalam pulau terbesar kesepuluh di dunia dan pulau terbesar ketiga di Kanada dengan luas 196.236 km2.

AWALIA RAMADHANI

