Mengenal Adhara Sanchez, Anak Jenius dari Meksiko

TEMPO.CO, Jakarta - Adhara Pérez Sánchez atau Adhara Sanchez bocah perempuan berusia 11 tahun asal Meksiko menyita perhatian publik dunia. Mengutip Times of India, Adhara Sanchez dikabarkan sebagai bocah yang sangat jenius.

Ia disebut-sebut memiliki IQ lebih tinggi dari dua fisikawan dunia, Albert Einstein dan Stephen Hawking. Ketika dites IQ nya mencapai skor 162. Dia menjadi terkenal setelah berbagai artikel tentang kecerdasannya yang diterbitkan di media sosial dan pemberitaan media Meksiko.

Mengenal Adhara Sanchez

Menurut Nayeli Sánchez, ibunya Adhara, semasa kecil pergaulan anaknya memandang Adhara Sanchez sulit berkembang. "Mereka mengolok-olok dia," kata Nayeli Sanchez, dikutip dari Marie Clarie. Namun, menurut Nayeli Sanchez, Adhara anak yang ulet dan gigih. "Dia belajar sendiri aljabar dan menghafal tabel periodik."

Nayeli Sanchez mendaftarkan Adhara ke Center for Attention to Talent (CEDAT) sekolah untuk anak-anak berbakat. Diketahui IQ Adhara sangat tinggi. Dia menyelesaikan sekolah dasar pada usia lima tahun, jenjang setara SMP dan SMA satu tahun. Kabarnya, University of Arizona telah menawari dia beasiswa untuk belajar astrofisika, tapi ditunda karena masalah visa.

Adhara dianggap sebagai contoh inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia karena kecerdasan dan ketekunan mengejar minatnya. Dia memiliki minat yang besar di bidang sains dan matematika. Dia juga belajar sendiri beberapa bahasa pemrograman.

Majalah Marie Clarie melaporkan, bocah Meksiko itu berkeinginan bekerja dengan NASA suatu saat nanti. Dia saat ini memperkenalkan eksplorasi ruang angkasa dan matematika kepada siswa muda dengan Badan Antariksa Meksiko.

Bocah berusia 11 tahun ini telah memperoleh gelar sarjana dalam bidang teknik sistem dari Universitas CNCI. Saat ini ia sedang belajar untuk mendapat program magister dalam bidang teknik industri dengan spesialisasi matematika.

