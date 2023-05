Sosok Kim Yo Jong, Adik Perempuan Kim Jong Un yang Sebut Biden Pikun dan Bodoh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, kerap melontarkan pernyataan keras yang memicu kontroversi. Pekan lalu, Kim Yo Jong mengecam Presiden AS Joe Biden dengan menyebutnya pria tua, pikun dan bodoh.

Komentar pedas Kim Yo Jong itu menyusul pernyataan Biden usai pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada akhir April lalu. Usai pertemuan itu, Biden mengatakan bahwa setiap serangan nuklir Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutunya akan menyebabkan berakhirnya rezim yang berkuasa.

"Ini dapat dianggap sebagai pernyataan yang tidak masuk akal dari orang yang pikun, yang sama sekali tidak kompeten untuk bertanggungjawab atas keamanan dan masa depan AS, seorang lelaki tua tanpa masa depan, karena terlalu berat baginya untuk mengabdi dalam dua tahun sisa masa jabatannya," kata Kim Yo Jong, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Lantas siapa sosok Kim Yo Jong ? Berikut ini ulasan profil Kim Jong Yo

Profil Kim Yo Jong

Melansir dari Britannica, Kim Yo Jong merupakan adik perempuan Kim Jong Un yang lahir pada 26 September 1987. Wanita berusia 35 tahun ini merupakan pejabat politik senior Korea Utara di Kementerian Propaganda Negara. Kim Yo Jong dikenal sebagai tokoh paling penting dan kuat dalam rahasia politik aparat Korea Utara. Masa kecilnya dihabiskan bersama dengan saudara laki-lakinya yaitu Kim Jong Un dan Kim Jong Chol di Pyongyang.

Kim Yo Jong lulus dari sekolah dasar swasta di Bern, Swiss. Pada 2007 Kim Yo Jong lulus dari Universitas Kim Il-Sung di P'yngyang dengan gelar di bidang ilmu komputer. Pada tahun yang sama dia diangkat menjadi kader junior di pemerintahan Partai Buruh Korea (KWP).

Pada saat ayahnya masih hidup, Kim Yo Jong belum terlalu aktif dan disorot media. Ketika ayahnya meninggal Kim Yo Jong baru tampil ke publik dan pada saat itu dirinya bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kakaknya, Kim Jong Un. Mereka berdua adalah sekutu.

Sejak 2007 Kim Yo Jong sempat pernah menjabat sebagai anggota pengganti Politbiro Partai Buruh Korea selama 4 tahun. Kim Yo Jong menjadi satu-satunya wanita dalam anggota Komisi Urusan Negara Korea Utara. Pada 2014 Kim Yo Jong menjadi wakil direktur Departemen Propaganda dan Agitasi KWP.

Pada 2015, Kim Yo Jong menikah dengan Choe Song. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai anak yang lahir pada Mei 2015.

Fakta Terbaru Kim Yo Jong

Sebagai orang penting di Korea Utara, tentu kehidupan dan aktivitas Kim Yo Jong tersorot oleh media termasuk salah satunya saat merespon pernyataan Joe Biden. Berikut ini fakta terbaru dari Kim Yo Jong:

1. Menyebut Joe Biden Pikun

Merespon ucapan Presiden Joe Biden terkait perjanjian AS dan Korea Selatan yang mengatakan setiap serangan nuklir Korea Utara terhadap AS atau sekutunya akan mengakibatkan berakhirnya rezim apa pun yang melakukan tindakan tersebut. Atas ucapan tersebut, Kim Yo Jong menyebut Joe Biden pikun dan tidak bertanggung jawab sama terhadap keamanan AS.

Meski demikian, ancaman Joe Biden yang ditanggapi celaan oleh Kim Yo Jong mendapat sambutan hangat oleh warga Korut. Melansir dari Radio Free Asia, warga Korea Utara mengaku senang atas ancaman dari Presiden Amerika tersebut. Secara diam-diam mereka mengharapkan rezim Kim Jong Un bisa runtuh.

2. Kecam Ambisi Nuklir Ukraina

Kim Yo Jong selaku adik perempuan Kim Jong Un menuduh Ukraina berambisi mengembangkan nuklir. Melansir dari Reuters, 5 April 2023, pernyataannya itu berdasarkan sebuah petisi di negara Ukraina yang telah ditandatangani oleh 1.000 tanda tangan.

Secara singkat, Menyusul pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa Moskow berencana untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarusia dan petisi tersebut diajukan ke kantor kepresidenan Ukraina. Seruannya tersebut adalah Kiev sebagai tuan rumah senjata nuklir.

3. Disebut-sebut Sebagai Penerus Kakaknya

Adik Kim Jong Un ini digadang-gadang mempunyai peluang besar menggantikan sang kakak sebagai Presiden Korea Utara. Menurut badan intelijen Seoul, Kim Yo Jong adalah pejabat senior Korea Utara yang membantu mengawasi kebijakan negara tersebut terhadap AS dan Korea Selatan.

4. Memiliki Macam-macam Julukan

Kim Yo Jong memiliki tiga julukan yang disematkan untuk dirinya dari warga yaitu Ivanka Trump versi Korut karena Kim Yo Jong mampu mempoles citra Kim Jong Un dengan canggih. Ia juga bisa mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kim Jong Un.

Julukan kedua adalah wanita iblis sebab Kim Yo Jong sering memerintahkan untuk mengeksekusi secara tidak adil. Kim Yo Jong dijuluki sebagai iblis yang haus akan darah. Julukan terakhirnya adalah Azula dari Negara Api.

DWI LUCY SUSETIOWATI