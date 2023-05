Kebijakan China Membuka Lalu Menutup Diri, Membingungkan Barat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan kebijakan China melonggarkan pembatasan akibat Covid-19 dan kemudian berangsur memperketatnya kembali demi keamanan dalam negeri, cukup membingungkan, kata para pengamat.

Sejak mencopot kontrol pandemi yang secara efektif menutup perbatasannya mulai 2020, Beijing dalam beberapa bulan terakhir memulai serangkaian langkah diplomatik dan bisnis yang tampaknya kontradiktif.

Ini termasuk mempromosikan perdamaian di Ukraina sambil mengadakan pembicaraan dengan Rusia, menggelar karpet merah kepada para pemimpin Barat sambil meningkatkan ketegangan atas Taiwan yang demokratis, dan merayu CEO asing sambil mengambil tindakan yang dianggap menyesakkan lingkungan bisnis China.

Analis mengatakan apa yang mungkin tampak sebagai pesan campuran adalah hasil dari fokus baru Presiden Xi Jinping pada keamanan nasional, diperkuat oleh hubungan terendah dengan negara adidaya saingannya, Amerika Serikat.

"Kenyataan di China adalah bahwa keamanan sekarang mengalahkan segalanya, dari ekonomi hingga diplomasi," kata Alfred Wu, dekan di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapura.

Wu mengatakan, fokus yang berlebihan pada keamanan melukai beberapa hubungan diplomatik China dan rencananya untuk meremajakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, bahkan ketika berusaha untuk mencap otoritasnya pada isu-isu geopolitik utama termasuk krisis Ukraina.

"Meski China menyatakan keinginan untuk terbuka terhadap dunia luar, kenyataannya negara itu semakin tertutup," kata Wu seperti dikutip Reuters, Senin, 8 Mei 2023.

Xi memilih keamanan nasional, sebuah konsep luas yang menggabungkan isu mulai dari politik dan ekonomi hingga sengketa teknologi dan teritorial, dalam sebuah pidato setelah mengamankan masa kepemimpinan ketiga, Oktober 2022.

Pidato selanjutnya pada Maret 2023 di Kongres Rakyat Nasional lebih tajam: keamanan China ditantang oleh upaya AS untuk menahan kebangkitannya, katanya.

Meskipun keamanan nasional selalu menjadi perhatian utama Xi sejak menjabat pada tahun 2012, dua masa jabatan pertamanya lebih berfokus pada masalah domestik seperti pembangkang, aktivis HAM, dan kelompok etnis Muslim di wilayah Xinjiang barat laut China.

Dalam pidatonya di bulan Oktober, dia menambahkan "keamanan eksternal" dan "keamanan internasional", yang menurut para analis menandakan fokus baru untuk melawan ancaman asing, yaitu Washington.

Ditanya tanggapannya terhadap daftar pertanyaan untuk masalah ini, Kementerian Luar Negeri China mengatakan "tidak mengetahui situasinya".

Pejabat kementerian telah berulang kali menegaskan bahwa China adalah kekuatan yang bertanggung jawab mendukung multilateralisme dan globalisasi, serta menuduh negara lain meningkatkan "ancaman China".

Tetapi obsesi China terhadap keamanan telah menodai beberapa inisiatif diplomatiknya baru-baru ini, kata para analis.

Misalnya, upaya China untuk mempromosikan rencana perdamaian Ukraina ditanggapi dengan skeptis karena penolakannya untuk mengutuk Moskow, sekutu dekat dan pemasok minyak terbesarnya.

Ketika Xi bulan lalu melakukan panggilan pertamanya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak perang dimulai lebih dari setahun lalu - upaya untuk menekankan Beijing tidak memihak - beberapa analis menyebutnya sebagai "pengendalian kerusakan" setelah duta besar China untuk Prancis mempertanyakan kedaulatan Ukraina.

Charles Parton, pakar di think tank Council of Geostrategy Inggris, mengatakan seruan China untuk perdamaian di Ukraina terkait dengan persaingannya dengan AS.

"Beijing tidak peduli apakah upaya perdamaiannya berhasil... yang penting adalah bahwa ini adalah kesempatan untuk menggambarkan Amerika dalam sorotan yang buruk," katanya, mengacu pada pernyataan China bahwa AS dan sekutunya mengobarkan api perang dengan mempersenjatai Kyiv.

Michael Butler, profesor ilmu politik di Clark University di Boston, mengatakan Ukraina adalah ujian untuk tekad AS terhadap keberadaan Taiwan, pulau yang diperintah secara demokratis namun diklaim China sebagai miliknya.

“Yang menjadi perhatian khusus bagi Xi adalah mengukur sejauh mana AS akan – atau tidak akan – membela kedaulatan Ukraina dari agresi Rusia, sementara secara terbuka memposisikan China sebagai suara akal sehat dan AS sebagai agresor yang usil,” katanya.

Upaya China untuk merayu sekutu AS di Eropa juga merupakan bagian dari strateginya melawan pengaruh Washington, tetapi memiliki keberhasilan yang beragam, kata para analis.

Mereka merujuk pada pertemuan bulan lalu di China antara Xi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Apa yang tampak sebagai pertemuan yang bersahabat dan konstruktif dirusak oleh Beijing yang memulai latihan perang di sekitar Taiwan beberapa jam setelah Macron pulang.

Ini, di samping komentar Macron yang dianggap lemah di Taiwan, memicu kritik terhadap perjalanannya ke China sebagai calo. Para pejabat UE kemudian mengambil sikap yang lebih tegas terhadap China.

Fokus keamanan China juga berisiko mengisolasi negara secara ekonomi.

Pada dua KTT bisnis terkenal di China pada bulan Maret, para pejabat dengan susah payah menekankan bahwa negara itu terbuka untuk bisnis setelah COVID.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, China juga telah meloloskan pembaruan luas dari undang-undang anti-spionase dan mengambil apa yang dikatakan AS sebagai tindakan "penghukuman" terhadap beberapa perusahaan asing di China.

"Pasukan keamanan di China tampaknya telah berani, pada saat yang sama China berusaha untuk menarik lebih banyak investasi asing," Lester Ross, kepala komite kebijakan China Kamar Dagang Amerika, mengatakan kepada Reuters.

Pejabat kementerian luar negeri China sebelumnya mengatakan Beijing menyambut perusahaan asing selama mereka mematuhi hukumnya.

Alih-alih optimisme tentang pembukaan kembali China, bullish asing selama puluhan tahun di pasar modalnya runtuh, dengan persaingan China dan AS yang bikin khawatir investor.

Ray Dalio, pendiri salah satu dana lindung nilai terbesar di dunia Bridgewater, termasuk di antara mereka yang prihatin.

“(China dan Amerika Serikat) sangat dekat untuk melintasi garis merah yang, jika dilanggar, akan mendorong mereka ke jurang perang yang merusak kedua negara ini dan menyebabkan kerusakan pada tatanan dunia dengan cara yang parah dan tidak dapat dibatalkan,” kata Dalio.

REUTERS

