Sultan Al-Neyadi Jadi Astronot Arab Pertama yang Lakukan Spacewalk

TEMPO.CO, Jakarta - Astronot asal Uni Emirat Arab Sultan al-Neyadi secara resmi menjadi astronot berdarah Arab pertama yang melakukan spacewalk (jalan di luar angkasa). Al-Neyadi, yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) sebagai bagian dari misi luar angkasa Arab terpanjang hingga saat ini, melakukan spacewalk pada Jumat, 28 April 2023, pukul 17:45.

Beberapa jam sebelum melakukan spacewalk, dia menulis di Tweeter kegembiraannya perihal ini. Sejak ISS didirikan pada 1998, baru 260 astronot yang melakukan spacewalk.

“Menghitung mundur jam sampai kita melewati airlock ISS ke luar angkasa. Mengenakan pakaian luar angkasa dan dengan bangga membawa bendera Uni Emirat Arab di lengan saya, saya akan segera melakukan perjalanan luar angkasa pertama dari kawasan Arab (spacewalk). Doakan kami beruntung!”

Counting down the hours until we pass through the ISS airlock into space. Wearing the spacesuit and proudly bearing the UAE flag on my arm, I will soon be undertaking the Arab world’s first spacewalk. Wish us luck! pic.twitter.com/nEkpPGZreK