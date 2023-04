Tak Bisa Evakuasi, Kedutaan Amerika di Sudan Sarankan Warga Cari Tempat Berlindung

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Sudan pada Sabtu, 22 April 2023, menerbitkan sebuah peringatan keamanan pada 16 ribu warga negara Amerika Serikat yang berada di Sudan agar mencari tempat berlindung. Pasalnya, saat ini evakuasi dengan aman tidak memungkinkan dilakukan di tengah sengitnya pertempuran antara tentara Sudan dengan militan garis keras di Ibu Kota Khartoum.

Kekerasan di Khartoum berlangsung sengit sehingga kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pun berada dalam perintah perlindungan dan tidak bisa melayani jasa kekonsuleran. Sumber di Kedutaan Amerika Serikat di Sudan menyebut pertempuran dan hujan peluru di Khartoum serta area sekitarnya masih berlangsung saat berita ini diturunkan.

“Ada sejumlah laporan telah terjadinya penyerangan, penjarahan bahkan penyerangan pada rumah-rumah. Warga negara Amerika Serikat sangat disarankan agar tetap berada di rumah atau tempat perlindungan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jangan melakukan perjalanan ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Khartoum,” demikian peringatan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Khartoum.

Today, CHM @RepMcCaul sent a letter to @SecBlinken expressing grave concerns for the safety of all US citizens in Sudan & urging the @StateDept to not repeat the mistakes of the Afghanistan evacuation. Read an excerpt from the letter here pic.twitter.com/0TEnX62VNx