Istri Perdana Menteri Skotlandia Pakai BajuTradisional Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Nadia El-Nakhla, istri Perdana Menteri Skotlandia Humza Yousaf tampil beda saat menghadiri Scottish Parliament pada akhir pekan lalu, di mana dia tampil menggunakan pakaian tradisional Palestina atau yang dikenal dengan nama tatreez.

El-Nakhla hadir di acara itu untuk mendampingi suaminya yang pada 28 Maret 2023 menanda-tangani formulir konfirmasi sebagai kepala pemerintahan Skotlandia. Yousaf telah mencetak sejarah pada bulan lalu dengan menjadi muslim pertama dan etnis minoritas pertama yang menjadi ketua sebuah partai politik di Inggris. Yousaf saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Skotlandia (SNP) menggantikan Nicola Sturgeon yang mengundurkan diri.

Walking the halls of the Scottish Parliament, Nadia El-Nakla, wife of the new Scottish Prime Minster, Humza Yousaf, wore a traditional Palestinian thobe - a garment that has come to embody the movement for a Palestinian state. pic.twitter.com/tcw0Z2Pors