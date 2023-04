Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Cina Rapat Bahas Hubungan dengan Iran

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan melakukan rapat dengan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang pada Kamis, 6 April 2023, di Ibu Kota Beijing. Keduanya membahas soal perkembangan hubungan Kerajaan Arab Saudi dengan Cina.

“Keduanya membahas persahabatan kedua negara yang solid dan ini artinya ada peningkatan kerja sama,” demikian bunyi pemberitaan Saudi Press.

The foreign ministers of Saudi Arabia and Iran held an imperative meeting in Beijing on Thursday, April 6, to formalize the restoration of their diplomatic ties by agreeing to reopen their embassies in Tehran and Riyadh.#CGTNAmerica pic.twitter.com/zR516MVZHe