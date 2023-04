AS Kucurkan Lagi Bantuan Senjata ke Ukraina Rp 38 T, Rusia Meradang

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat kembali mengucurkan bantuan militer senilai US$ 2,6 miliar atau setara Rp 38 triliun untuk Ukraina dalam perang dengan Rusia. Bantuan itu mencakup tiga radar pengawasan udara, roket anti-tank dan truk bahan bakar.

Bantuan ini diumumkan Pentagon pada Selasa, saat Ukraina sedang mempersiapkan serangan musim semi melawan pasukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Selasa, 5 April 2023, kepada Asosiasi Gubernur Nasional AS bahwa Amerika Serikat dapat melindungi nilai-nilainya dengan membantu Ukraina.

"Kerja sama kami akan memungkinkan peningkatan baru keamanan Anda, untuk ekonomi kami dan Anda, untuk pekerjaan di kedua negara kami," kata Zelensky melalui tautan video.

X

"Hal utama adalah jangan kehilangan waktu, jangan kehilangan kesempatan yang kita miliki. Bertindak sekarang, bantu sekarang. Orang Ukraina bertindak agar orang Amerika tidak perlu berperang dan bersama-sama kita mendapatkan kekuatan baru untuk negara kita," ujarnya melanjutkan.

Kedutaan Rusia di Washington bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Rusia menuduh Amerika Serikat ingin memperpanjang konflik selama mungkin, menurut kantor berita Rusia TASS.

"Keputusan untuk memasok senjata ke Kyiv adalah langkah untuk meningkatkan krisis Ukraina dan meningkatkan jumlah korban sipil," kata Kedutaan Rusia dalam pernyataan tertulis.

Paket bantuan senjata terdiri dari US$ 2,1 miliar dari pendanaan Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina (USAI) yang memungkinkan pemerintahan Presiden Joe Biden membeli senjata dari industri, bukan dari stok senjata AS.

Paket USAI termasuk amunisi tambahan untuk pertahanan udara NASAMS yang telah diberikan AS dan sekutunya kepada Kyiv, amunisi udara presisi, roket GRAD era Soviet, roket anti-tank, sistem penghubung lapis baja yang digunakan dalam penyerangan, dan 105 trailer bahan bakar, bersama dengan pendanaan untuk pelatihan dan pemeliharaan.

Sisa US$ 500 juta berasal dari dana Otoritas Penarikan Presiden, yang memungkinkan presiden mengambil dari saham AS saat ini dalam keadaan darurat. Segmen paket itu termasuk setengah lusin jenis amunisi, termasuk amunisi untuk sistem pertahanan udara Patriot, amunisi tank, dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).

Bulan lalu, tank tempur Leopard 2 yang dijanjikan oleh Jerman dan Portugal telah tiba di Ukraina. Paket yang diumumkan pada Selasa termasuk 61 tanker bahan bakar berat dan kendaraan pemulihan untuk membantu alat berat yang cacat seperti tank.

AS kini telah menjanjikan bantuan keamanan senilai lebih dari US$ 35,2 miliar ke Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari 2022. Pada Senin, Duta Besar Julianne Smith, perwakilan tetap AS untuk NATO, mengatakan bahwa Washington memperkirakan Ukraina memulai serangan musim semi terhadap Rusia dalam beberapa minggu ke depan.

REUTERS

