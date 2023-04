Influencer di Mesir Ditahan karena Pakaian Kurang Pantas

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut di Mesir memerintahkan penahanan selama empat hari pada blogger bidang fashion bernama Salma Elshimy. Dia didakwa atas tuduhan menyebarkan ahlak buruk dengan cara mengunggah video dan foto-foto yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dan moral sosial.

Di Mesir, Elshimy adalah influencer terkenal yang punya 120 ribu followers di Instagram. Dia sebelumnya pada Desember 2020 sudah pernah ditahan karena melakukan pemotretan di tempat wisata Saqqara necropolis dengan busana yang kurang patut, namun dia kemudian dibebaskan dengan uang jaminan. Fotografer Elshimy saat itu juga ditahan.

#Egypt/ian authorities arrested yet another female influencer for "debauchery" just because she posts photos we see in everyday life and TVs. Under al-Sisi, arrest of women under "morality" charges have skyrocketed. Previous @HRW report explains: https://t.co/FIojSGKmcm pic.twitter.com/sEhpWN9KrO