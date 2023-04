4 Menu Khas Nusantara Diperkenalkan di Indonesia Fair Tokyo, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Empat menu khas nusantara mulai dari Nasi Goreng, Tongseng Ayam, Ikan Kuah Kuning dan Wingko Babat hadir di Hotel Imperial, Tokyo, dalam ajang Indonesia Fair pada 1-30 April 2023.

Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang John Tjahjanto Boestami dalam sambutannya saat pembukaan pameran tersebut di Tokyo, Sabtu, 1 April 2023, mengatakan Indonesia Fair merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan guna mendukung program Indonesia Spice Up the World yang memproyeksikan ekspor bumbu dan rempah Indonesia sebanyak 2 juta dolar AS (Rp30 miliar) dengan 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia.

“Ini memang merupakan satu usaha yang tidak mudah, perjalanan yang cukup panjang karena saat ini masih sedikit sekali restoran Indonesia yang ada di Jepang,” kata John.

X

Ajang tersebut mendatangkan chef dari Indonesia, yakni Chef Aziz Amri yang merupakan jebolan Master Chef Musim ke-7 untuk berkolaborasi dengan para juru masak dari Jepang dalam menciptakan hidangan nusantara yang otentik, tetapi cita rasanya dapat diterima oleh warga Jepang.

“Kami berharap kolaborasi chef dari Imperial Hotel dengan Chef Aziz Amri yang kita datangkan langsung dari Indonesia itu dapat menjadi rujukan dan inspirasi tidak hanya bagi diaspora di Jepang, tetapi juga bagi culinary enthusiast (peminat kuliner) Jepang untuk membuka lebih banyak lagi membuka restoran Indonesia di Jepang,” kata John.

Baca Juga: Simak 9 Menu Buka Puasa ala Rumahan yang Bikin Kangen Anak Rantau

Dia mengatakan, Chef Aziz akan memastikan menu-menu tersebut dapat disajikan dengan cita rasa otentik, sehingga sehingga para tamu dari Jepang dapat merasakan kelezatan kuliner asli Indonesia.

John menuturkan Hotel Imperial dipilih karena memiliki sejarah dan hubungan yang erat dengan Indonesia, terutama dalam mengakomodasi delegasi Indonesia serta penyelenggaraan kegiatan diplomasi Indonesia.

“Indonesia Fair 2023 ini merupakan salah satu inisiatif yang penting dalam eratnya hubungan Indonesia dengan Imperial Hotel. Untuk itu, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kazuhiko Yashima dan jajaran Imperial hotel di Tokyo yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan erat bersama KBRI Tokyo dalam menyiapkan program Indonesia Fair ini,” katanya.

General Manager Hotel Imperial Kazuhiko Yashima berharap dengan adanya Indonesia Fair, pihaknya dapat turut mempromosikan kuliner Indonesia ke warga Jepang.

“Kami berharap dapat menyebarkan budaya kuliner Indonesia kepada masyarakat Jepang. Dengan demikian, kami juga dapat mempromosikan budaya Indonesia dari Hotel Imperial,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Chef Aziz mengatakan awalnya telah menyiapkan sebanyak delapan menu khas nusantara yang merepresentasikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Kemudian, lanjut dia, dipilih empat menu tersebut karena yang paling dekat cita rasanya dan dapat diterima oleh lidah orang Jepang pada umumnya.

“Hari ini saya sangat senang bisa mewakili Indonesia membawa makanan Indonesia ke Jepang. Sudah banyak kita lewati kurasi menu-menu yang sudah dibicarakan bersama pihak hotel dan pengurus lainnya. Menu apa saja yang pas untuk dibawakan ke Jepang ini,” katanya.

Kemudian, lanjut Chef Aziz, dia dan Chef Yasunari Ogawa meracik keempat menu tersebut dengan bahan serta bumbu yang didapat di Tokyo.

“Kita bekerja keras untuk menciptakan menu seotentik mungkin dengan bahan yang ada di Jepang dengan masakan cita rasa Indonesia,” katanya.

Indonesia Fair 2023 juga merupakan bagian dari kegiatan peringatan ke-65 tahun hubungan diplomatik dan persahabatan Indonesia dan Jepang yang bertepatan pada tahun ini.

ANTARA

Pilihan editor Tornado Menghantam Arkansas saat Band Rock Gelar 'Tour of Terror'