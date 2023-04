Digugat Rp 3.861 T dalam Kasus Cuitan Dogecoin, Elon Musk: Fantasi Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk meminta hakim Amerika Serikat untuk membatalkan gugatan senilai US$258 miliar atau sekitar Rp3.861 triliun, yang menuduhnya menjalankan skema piramida untuk mendukung cryptocurrency Dogecoin.

Dalam pengajuan pada Jumat malam, 31 Maret 2023, di pengadilan federal Manhattan, pengacara Musk dan perusahaan mobil listriknya Tesla menyebut gugatan oleh investor Dogecoin sebagai "karya fiksi yang fantastis". Gugatan tersebut dilayangkan menyusul cuitan Musk tentang Dogecoin.

Para pengacara mengatakan investor tidak pernah menjelaskan bagaimana Musk bermaksud menipu siapa pun atau risiko apa yang dia sembunyikan. Pernyataan Musk di Twitter, menurut kuasa hukum Musk, seperti "Dogecoin Rulz" dan "no high, no low, only Doge" terlalu samar untuk mendukung klaim penipuan.

"Tidak ada yang melanggar hukum tentang men-tweet kata-kata dukungan untuk, atau gambar lucu tentang cryptocurrency yang sah yang terus memegang kapitalisasi pasar hampir $10 miliar," kata pengacara Musk. "Pengadilan ini harus menghentikan fantasi penggugat dan menolak pengaduan."

Dalam catatan kaki, para pengacara juga menolak klaim investor bahwa Dogecoin memenuhi syarat sebagai sekuritas.

Sementara Pengacara investor, Evan Spencer, mengatakan dalam email, pihaknya lebih yakin dari sebelumnya bahwa kasus ini akan berhasil.

Investor menuduh Musk, orang terkaya kedua di dunia menurut Forbes, dengan sengaja menaikkan harga Dogecoin lebih dari 36.000 persen selama dua tahun dan kemudian membiarkannya jatuh.

Mereka mengatakan ini menghasilkan keuntungan miliaran dolar atas biaya investor Dogecoin lainnya, bahkan ketika Musk tahu bahwa mata uang tersebut tidak memiliki nilai intrinsik.

Investor juga menunjuk pada penampilan Musk di segmen "Weekend Update" dari "Saturday Night Live" NBC. Saat itu dia menggambarkan seorang ahli keuangan fiktif, dengan menyebut Dogecoin sebagai "sebuah keramaian."

Angka kerusakan $258 miliar, merupakan tiga kali lipat perkiraan penurunan nilai pasar Dogecoin dalam 13 bulan sebelum gugatan diajukan. Yayasan Dogecoin, sebuah organisasi nirlaba, juga merupakan tergugat dan sedang berupaya mematahkan gugatan tersebut.

Unggahan Musk di Twitter – yang saat ini menjadi perusahaannya, telah memicu banyak tuntutan hukum. Dia memenangkan gugatan pengadilan pada 3 Februari ketika juri San Francisco memutuskan dia tidak bertanggung jawab atas tweet pada Agustus 2018, yang menyatakan dia telah mengatur pembiayaan untuk menjadikan Tesla pribadi.

