TikTok Dituding Bagikan Data Pengguna AS ke Pemerintah China, Ini Kata CEO

TEMPO.CO, Jakarta - CEO TikTok, Shou Zi Chew, akan memenuhi undangan DPR pada Kamis, 23 Maret 2023, untuk dimintai penjelasan tentang kecurigaan pemerintah Amerika Serikat bahwa data pengguna media sosial itu telah dimanfaatkan oleh Pemerintah China, sehingga bisa membahayakan keamanan negara.

Shou mengatakan, aplikasi video pendek milik China dengan lebih dari 150 juta pengguna di AS tidak pernah, dan tidak akan pernah, membagikan data pengguna dengan pemerintah China.

"TikTok tidak pernah membagikan, atau menerima permintaan untuk berbagi data pengguna AS dengan pemerintah China. TikTok juga tidak akan menghormati permintaan seperti itu jika pernah dibuat," kata Shou.

X

Dia menambahkan bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance, tidak dimiliki atau dikendalikan oleh entitas pemerintah atau negara mana pun. "Izinkan saya menyatakan ini dengan tegas: ByteDance bukan agen China atau negara lain mana pun," kata Chew seperti dikutip Reuters, Rabu, 22 Maret 2023.

Sejumlah pihak khawatir bahwa data pengguna TikTok di AS dapat diteruskan ke pemerintah China oleh aplikasi tersebut dan mendorong seruan yang meningkat untuk melarang aplikasi tersebut oleh anggota parlemen AS. Pekan lalu, TikTok mengatakan pemerintahan Biden menuntut agar pemiliknya di China melepaskan saham mereka di aplikasi atau dapat menghadapi larangan AS.

"Larangan hanya sesuai jika tidak ada alternatif. Tapi kami punya alternatif," kata Chew asal Singapura ini.

Kesaksian TikTok di hadapan Kongres pada hari Kamis muncul di tengah meningkatnya seruan agar aplikasi video pendek tersebut dilarang di seluruh Amerika dan berfungsi sebagai salah satu sanggahan paling rinci dari perusahaan China tersebut terhadap tuduhan terhadapnya.

TikTok mengatakan telah menghabiskan lebih dari $1,5 miliar untuk apa yang disebutnya sebagai upaya keamanan data yang ketat dengan nama "Project Texas" dan telah mencoba meyakinkan anggota parlemen dan pemerintahan Biden untuk mendukung rencana tersebut.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), badan keamanan nasional yang kuat, dengan suara bulat merekomendasikan pada tahun 2020 agar ByteDance mendivestasi TikTok.

Di bawah tekanan dari Presiden Trump saat itu, ByteDance pada akhir tahun 2020 tidak berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart dan Oracle untuk mengalihkan aset TikTok di AS menjadi entitas baru dan Trump kemudian kalah dalam pertarungan pengadilan ketika berusaha untuk melarang TikTok.

Aplikasi video telah menghabiskan lebih dari dua tahun dalam pembicaraan dengan CFIUS berusaha mencapai kesepakatan untuk melindungi data pengguna AS.

TikTok telah membentuk anak perusahaan tujuan khusus, Keamanan Data AS TikTok (USDS), yang saat ini memiliki hampir 1.500 karyawan penuh waktu dan dikontrak oleh Oracle untuk menyimpan data pengguna TikTok di AS.

"Oracle sudah mulai memeriksa kode sumber TikTok dan akan memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke algoritme dan model data terkait," kata kesaksian Chew.

Chew mengatakan ketika proses selesai "semua data AS yang dilindungi akan berada di bawah perlindungan hukum AS dan di bawah kendali tim keamanan yang dipimpin AS. Di bawah struktur ini, tidak ada cara bagi pemerintah China untuk mengaksesnya atau memaksa akses untuk itu."

Perusahaan mengatakan telah mulai bulan ini untuk menghapus data yang dilindungi pengguna AS di pusat data di Virginia dan Singapura setelah mulai merutekan data AS baru ke Oracle Cloud tahun lalu. Kesaksian Chew mengatakan pihaknya mengharapkan proses ini selesai akhir tahun ini.

Kesaksian Chew mengatakan 60% dari ByteDance dimiliki oleh investor institusi global termasuk Blackrock, General Atlantic, dan Sequoia, sekitar 20% oleh para pendiri perusahaan, dan sekitar 20% dimiliki oleh karyawannya "termasuk ribuan orang Amerika".

TikTok mengatakan pada hari Senin bahwa lebih dari 150 juta orang di Amerika Serikat menggunakan TikTok setiap bulan, naik dari 100 juta orang. Kesaksian Chew mengatakan rata-rata pengguna saat ini adalah orang dewasa yang sudah melewati usia kuliah.

"Sementara pengguna di Amerika Serikat mewakili 10% dari komunitas global kami, suara mereka menyumbang 25% dari total penayangan di seluruh dunia," kata Chew, yang menambahkan versi aplikasi saat ini tidak mengumpulkan informasi GPS yang tepat atau perkiraan dari pengguna AS.

REUTERS

Pilihan Editor Inggris Kirim Amunisi Berisi Uranium ke Ukraina, Putin: Rusia Harus Menanggapi