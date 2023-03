Kecelakaan Mobil di Jalur Maut New York, Lima Remaja Tewas

TEMPO.CO, Jakarta – Sebuah mobil lepas kendali keluar dari jalan raya dan menabrak pohon dan terbakar pada Minggu, 19 Maret 2023, dini hari di luar Kota New York di pinggiran kota Scarsdale, Amerika Serikat. Insiden itu menewaskan lima dari enam remaja yang berada di dalam kendaraan itu.

Menurut polisi, korban tewas - empat pria dan seorang wanita - berusia antara 8 hingga 17 tahun. Itu termasuk seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang diyakini sedang mengemudi ketika kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.20 waktu setempat di Hutchinson River Parkway di Westchester County.

Satu-satunya yang selamat adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang tampaknya sedang berada di kompartemen kargo hatchback. Dia meloloskan diri dari bagian belakang mobil dan dibawa ke rumah sakit terdekat dengan luka yang tidak mengancam jiwa.

X

Departemen Kepolisian Westchester County dalam sebuah pernyataan mengatakan, tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Penyebab utama kecelakaan tunggal itu masih dalam penyelidikan.

Semua yang meninggal berasal dari negara bagian Connecticut.

The New York Times melaporkan bahwa keenam remaja itu adalah penduduk Derby, Connecticut, sebuah kota kelas pekerja di sebelah barat New Haven.

Menurut Times, bagian dari Hutchinson River Parkway di dekat pintu keluar tempat kecelakaan pada Minggu terjadi, menurut investigasi berita lokal 2015, adalah salah satu ruas jalan paling berbahaya di New York.

REUTERS

Pilihan Editor: Irak dan Iran Sepakat Memperketat Keamanan Perbatasan