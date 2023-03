Miliarder Cina Ditangkap di AS, Dituduh Menipu Lebih dari Rp 15,4 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder Cina Guo Wengui ditangkap di Amerika Serikat pada Rabu, 15 Maret 2023. Ia didakwa menipu ribuan orang dengan nilai lebih dari US$ 1 miliar atau setara Rp 15,45 triliun melalui skema investasi yang rumit.

Guo adalah seorang kritikus gigih pemerintah Cina . Ia diasingkan di Manhattan dan dekat dengan mantan penasihat Donald Trump Steve Bannon. Dia ditahan di New York pada Rabu pagi.

Baca Juga: AS Ancam Larang TikTok jika Tidak Jual Sahamnya

Dakwaan yang dikenakan terhadap miliarder Cina ini adalah penipuan dengan menyalahgunakan uang investor menggunakan skema yang berbeda, termasuk perusahaan medianya GTV Media Group, program pinjaman pertanian melalui Himalaya Farm Alliance dan mata uang kripto yang disebut Himalaya Coin. Guo memiliki nama lain yaitu Ho Wan Kwok dan Miles Guo.

X

Jaksa AS mengatakan alih-alih menggunakan uang seperti yang dijanjikan kepada calon investor, Guo menghabiskan uang itu untuk dana lindung nilai yang menguntungkan GTV dan kerabatnya. Dia juga membayar pemeliharaan kapal pesiar mewah setinggi 145 kaki senilai US$ 37 juta miliknya dari uang investor. Selain itu dia membeli mansion mewah di New Jersey dan mobil sport Bugatti yang dibuat khusus senilai US$ 4,4 juta. Seorang hakim federal menolak jaminan setelah Guo menyetujui penahanan.

Sementara itu, kebakaran terjadi di apartemen Guo ketika FBI berada di lokasi untuk menggeledah kediamannya pada Rabu pagi, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Seorang juru bicara kantor kejaksaan AS, Nicholas Biase, mengatakan penyebab kebakaran sedang diselidiki.

Guo ikut mendirikan dua organisasi nirlaba, Rule of Law Foundation dan Rule of Law Society. Menurut jaksa dua organisasi itu digunakan untuk menarik pengikut yang percaya pada banyak idenya.

Organisasi nirlaba itu terkait dengan kelompok yang mempromosikan teori bahwa virus Covid-19 kemungkinan besar direkayasa di laboratorium Cina . Organisasi Rule of Law didirikan bersama oleh Guo dan Bannon. Bannon belum dituntut dalam kasus ini.

Bannon ditangkap pada 2020 di kapal pesiar Guo atas tuduhan penipuan. Bannon diampuni oleh Trump tetapi didakwa atas tuduhan serupa di negara bagian. Bannon mengaku tidak bersalah. Jaksa mengatakan mereka telah menyita US$ 634 juta dari 21 rekening bank dan sebuah Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Selain tuduhan kriminal atas konspirasi, penipuan sekuritas, pencucian uang internasional, dan penghalang keadilan, Guo juga digugat oleh Securities and Exchange Commission.

Di hadapan Hakim AS Katharine Parker, dia mengaku tidak bersalah di pengadilan federal Manhattan. Guo ditahan tanpa jaminan.

Dia mengenakan kemeja hitam, celana hitam, dan sepatu cokelat ke ruang sidang. Dia tidak diborgol, dan menyatukan tangannya sebagai tanda doa ke arah penonton sebelum dibawa keluar. Pengacara Guo tidak segera berkomentar atas penahanan kliennya.

Guo adalah kritikus terkemuka Partai Komunis Cina . Dia meninggalkan negara itu pada 2014 selama penumpasan anti-korupsi di bawah Presiden Xi Jinping. Guo dituduh melakukan kejahatan termasuk penyuapan dan pencucian uang. Semua tuduhan itu telah dibantah oleh Guo.

REUTERS | CNN

Pilihan Editor: Rusia Berupaya Kumpulkan Puing-puing Drone AS dari Laut Hitam