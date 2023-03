Jaksa AS Selidiki Keruntuhan Silicon Valley Bank

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa AS sedang menyelidiki kebangkrutan Silicon Valley Bank, kata sumber yang mengetahui masalah ini, di saat pengawasan meningkat atas keruntuhan perusahaan yang tiba-tiba dan para regulator berjuang untuk menahan kejatuhan tersebut, Selasa, 14 Maret 2023.

Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki akhir yang mendadak dari bank tersebut, yang ditutup, Jumat, setelah bank run (penarikan dana besar-besaran), kata sumber, yang menolak disebutkan namanya karena penyelidikan itu tidak bersifat publik. Securities and Exchange Commission (SEC) telah meluncurkan penyelidikan paralel, menurut Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan kabar tersebut.

Juru bicara untuk SEC, SVB dan Departemen Kehakiman menolak berkomentar.

Investigasi ini masih dalam tahap awal dan mungkin tidak menghasilkan tuduhan kesalahan atau tuntutan yang diajukan, kata sumber itu. Pejabat juga memeriksa penjualan saham oleh pejabat SVB Financial Group, yang memiliki bank tersebut, WSJ melaporkan, mengutip orang yang mengetahui masalah tersebut.

Ketua SEC Gary Gensler, Minggu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa lembaganya terutama berfokus pada mengawasi kestabilan pasar dan mengidentifikasi serta menuntut segala bentuk pelanggaran yang mungkin mengancam investor selama periode ketidakpastian.

Kehancuran Silicon Valley Bank yang begitu cepat dan kejatuhan Signature Bank membuat para regulator berlomba untuk menahan risiko di sektor ini. Lembaga pemeringkatan Moody’s, Selasa, memangkas prospek sistem perbankan AS menjadi "negatif" dari "stabil".

SVB Financial Group dan dua eksekutif puncaknya digugat pekan ini oleh para pemegang saham, yang menuduh mereka menyembunyikan bagaimana kenaikan suku bunga membuat unit Silicon Valley Bank rentan terhadap bank run.

Perhatian kepada First Republic

Sementara itu, Gedung Putih secara berhati-hati mengawasi perkembangan-perkembangan di First Republic dan bank-bank lebih kecil lainnya, setelah aksi untuk melindungi para deposan menyusul runtuhnya Silicon Valley Bank, kata seorang pejabat, Selasa.

Ketika ditanya apakah masa ada bahaya penarikan uang besar-besaran di bank-bank regional lain, pejabat tersebut mengatakan bahwa sistem perbankan AS berada dalam “posisi yang jauh lebih baik saat ini” daripada jika tindakan tidak diambil dan para deposan harus yakin dana mereka akan dilindungi.

"Kami mendedikasikan banyak waktu untuk memastikan bahwa kami menavigasi dengan baik,” kata pejabat itu, sambil menambahkan Gedung Putih sedang berkomunikasi intens dengan Treasury and the Federal Deposit Insurance Corporation tentang kemungkinan masalah di bank-bank lain yang kira-kira seukuran dengan SVB.

Penutupan SVB, Jumat – disusul dua hari kemudian dengan runtuhnya Signature Bank yang berpusat di New York – telah mengguncang pasar global dan memaksa Presiden AS Joe Biden untuk terburu-buru memberikan jaminan bahwa sistem keuangan aman dan mendorong tindakan darurat AS yang memberi bank akses ke lebih banyak pendanaan.

"Kami pasti memonitor apa yang terjadi di First Republic. Mereka salah satu bank yang Mereka adalah salah satu bank yang sedikit lebih tertekan, tetapi kami tidak memiliki pengumuman saat ini tentang tindakan apa pun yang kami ambil," kata pejabat itu.

REUTERS

