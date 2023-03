Top 3 Dunia: Sanksi Amerika Serikat, Jumlah Tentara Rusia Tewas di Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Jumat 10 Maret 2023 masih didominasi perang Rusia Ukraina.

Diawali oleh AS memberi sanksi perusahaan China pemasok drone Iran yang dipakai Rusia untuk menyerang Ukraina.

Adapun di urutan kedua, badan intelijen Amerika Serikat menduga Cina akan memperdalam kerja sama dengan Rusia.

X

Sementara di urutan ketiga, lembaga AS menyatakan jumlah tentara Rusia yang tewas dalam satu tahun perang di Ukraina melebihi total 16 aksi militer Rusia dan Uni Soviet sejak Perang Dunia Kedua.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya:

Baca Juga: Roket SpaceX Luncurkan 40 Satelit Internet Kompetitor Starlink ke Orbit

1. AS Beri Sanksi Perusahaan China Pemasok Drone Iran, Dipakai Rusia Serang Ukraina

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan di China karena mengirimkan komponen kedirgantaraan ke Iran untuk memproduksi drone yang digunakan Teheran menyerang kapal tanker minyak dan diekspor ke Rusia untuk perang di Ukraina.

Departemen Keuangan AS menargetkan lima perusahaan dan satu orang dalam jaringan untuk menjual dan mengirimkan ribuan komponen kedirgantaraan, termasuk yang dapat digunakan untuk drone, ke Perusahaan Industri Manufaktur Pesawat Iran.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Badan Intelijen Amerika Sebut Cina dan Rusia Perkuat Kerja Sama

Pucuk pemimpin di badan intelijen Amerika Serikat menduga Cina akan memperdalam kerja sama dengan Rusia untuk mencoba menantang Washington. Ikatan itu (Cina dan Rusia) dianggap tak akan terdampak meskipun ada kecaman internasional atas invasi ke Ukraina.

Sorotan atas hubungan Cina - Rusia itu disampaikan pada Rabu, 8 Maret, saat Komite Intelijen Senat mengadakan rapat dengar pendapat tahunan membahas ancaman di seluruh dunia terhadap keamanan Amerika Serikat. Badan intelijen Amerika Serikat pun merilis soal penilaian ancaman tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Jumlah Tentara Rusia Tewas di Ukraina Lampaui Korban 16 Perang Sejak PD II

Lembaga think thank Amerika Serikat, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, menyatakan jumlah tentara Rusia yang tewas dalam satu tahun perang di Ukraina melebihi total 16 aksi militer Rusia dan Uni Soviet sejak Perang Dunia Kedua.

Menurut lembaga itu, angka korban tewas dari pasukan Rusia setiap bulan pada tahun pertama invasi mereka di Ukraina 25 kali lebih banyak dibandingkan perang Rusia-Chechnya yang berlangsung dua periode. Jumlah ini juga 35 kali lebih tinggi dibandingkan perang Uni Soviet-Afghanistan selama 10 tahun.

Baca berita selengkapnya di sini

REUTERS | ANADOLU